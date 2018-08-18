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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3874387538763877

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:18

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

до абсурда 1м2 ирпенской квартиры в 10 км от столицы стоят меньше чем во многих райцентрах.

В райцентрах 2к в цегляному будинку коштує 8000-12000 Дол.

Де ви в Ірпіні такі ціни бачили???
посмотрите цены трускавца или мукачева
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:18

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы.

А можно подробнее по этой информации. Это в какой стране?

Украина через 2 месяца.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять

Деньги не исчезают. Они меняют своих владельцев.
Народ попроще не арендует квартиры в Киеве. Многие из Киева уехали не из-за того, что у них нет денег, а потому что не хотят платить за время карантина. Они сидят в условном Кировограде с родителями, тратят 5 тыс в месяц на еду и ждут, когда откроется их прежняя работа в Киеве, чтобы приехать назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:26

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы.

А можно подробнее по этой информации. Это в какой стране?

Еще в самом начале мая звонили из салонов на стрижку записаться - просто запускали по 1 клиенту. Сейчас они уже повально работают в таком режиме
Кофе продавать много где и не прекращали на вынос
Тренажерки продают онлайн занятия
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:28

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять

Деньги не исчезают. Они меняют своих владельцев.
Народ попроще не арендует квартиры в Киеве. Многие из Киева уехали не из-за того, что у них нет денег, а потому что не хотят платить за время карантина. Они сидят в условном Кировограде с родителями, тратят 5 тыс в месяц на еду и ждут, когда откроется их прежняя работа в Киеве, чтобы приехать назад.

опа, так не давно з мене ржали, коли я відсвічував свої витрати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:43

Естественный отбор ...отрицательный!

  Vlad442 написав:Смотрю на курс и вижу как восстает из пепла призрак рокеты.
Если после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.
Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.
Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?

Рокету в ангар ... :mrgreen:
Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" должны 2,5 млн грн за потребление электроэнергии, из-за чего жителям могут отключить свет.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика" (улица Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" (улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:49

  Ser Fil написав:Рокету в ангар ... :mrgreen:
Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня.


звідки ця достовірна інформація?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:В Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" должны 2,5 млн грн за потребление электроэнергии
Должны, в случае патриотики чудо жек не перечислил средства поставщику, у статус града ситуация подобна.
vst
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ехал мимо Манхетена за червями в https://zoon.com.ua/kiev/shops/rybolovn ... tij_karas/
а то в https://www.rybray.com.ua/news/kiev-mag.html пару дней нема,смотрю
лёгкий движ возобновился чтоли,пару прицепов разгружались
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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