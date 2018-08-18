Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Поясню на примере: сейчас на обед у меня уходит где-то 15 минут – мне привозят еду, я не трачу время на дорогу до рестика и обратно, не сижу там еще час пока жду заказ. Рестораторы при этом научились делать еду с доставкой вполне сносного качества. Сам ресторан – это "наземная инфраструктура", которая сейчас становится менее важной, чем процессы – быстрое обслуживание без потери качества......Думаю, к прежней жизни смогут вернуться только 40-50% ресторанов. Многие, конечно, попытаются открыться после снятия карантина, но сектор быстро столкнется с проблемой, когда на рынке нет платежеспособного клиента. А оборотного капитала, чтобы поддерживать работу – а это, по сути, то же самое, что открывать заведения с нуля – будет не хватать...... - Какой рынок сильнее всего пострадает от коронавируса?
- Скорее всего, рынок недвижимости. Но это проявится ближе к концу года – и для владельцев, и для арендаторов. Больше всего – потому что это коснется и офисных, и торговых объектов, гостиниц – практически всего рынка. Если в офисные центры сейчас еще кто-то ходит, то гостиницы вообще обвалились в ноль. Думаю, после кризиса туда не вернется никто.
но про жилую не говорит. значит ракета
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Надо приговаривать халва-халва. Чего не берёте? Берите 8-ми летний недострой, и попытайтесь сделать с него конхветку. Или вы серьезно думаете что если бы все было так просто то он бы стоил в 2 раза дешевле чем новолипки ?? У этого дома от новолипок только адрес и локация. Вообще нравятся ваши потуги накидывать уже 5 лет на вентилятор непонятные статейки, и самое непонятное для чего вы вообще это делаете.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Ничего не понимаю в НЛ, но, прочитав объявление знаю, что я не стал бы по нему звонить. Есть такая пословица "мягко стелет, жестко спать". В бизнесе есть люди двух психотипов. Партнеры и противники. Первые думаю о тебе - чем лучше тебе, тем лучше им (условно японская модель), вторые о себе - умри завтра, а я потом (условно американская модель). Когда я вижу вторую модель, я бегу от этих людей подальше. Чем они компетентней и умней, тем дальше, потому что их ум направлен против тебя. В данном объявлении я вижу НЛП, тренинги по работе с возражениями, advertising skills, а, как известно, хороший товар в рекламе не нуждается. За ним нужно побегать, чтобы выхватить из-под носа злых конкурентов.