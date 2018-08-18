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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3876387738783879>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:32

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:мало открыть ресторан, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть

:mrgreen:

https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... i-byudjete

Поясню на примере: сейчас на обед у меня уходит где-то 15 минут – мне привозят еду, я не трачу время на дорогу до рестика и обратно, не сижу там еще час пока жду заказ. Рестораторы при этом научились делать еду с доставкой вполне сносного качества. Сам ресторан – это "наземная инфраструктура", которая сейчас становится менее важной, чем процессы – быстрое обслуживание без потери качества......Думаю, к прежней жизни смогут вернуться только 40-50% ресторанов. Многие, конечно, попытаются открыться после снятия карантина, но сектор быстро столкнется с проблемой, когда на рынке нет платежеспособного клиента. А оборотного капитала, чтобы поддерживать работу – а это, по сути, то же самое, что открывать заведения с нуля – будет не хватать......
- Какой рынок сильнее всего пострадает от коронавируса?

- Скорее всего, рынок недвижимости. Но это проявится ближе к концу года – и для владельцев, и для арендаторов. Больше всего – потому что это коснется и офисных, и торговых объектов, гостиниц – практически всего рынка. Если в офисные центры сейчас еще кто-то ходит, то гостиницы вообще обвалились в ноль. Думаю, после кризиса туда не вернется никто.

но про жилую не говорит. значит ракета
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:33

  vitaliian написав:В Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" должны 2,5 млн грн за потребление электроэнергии, из-за чего жителям могут отключить свет.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика" (улица Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" (улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию.

не вы же вчера писали что заключить прямые договора с Киевэнерго на недострой "как два пальца об асфальт"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:не вы же вчера писали что заключить прямые договора с Киевэнерго на недострой "как два пальца об асфальт"...

это если застройщик асфальт положил...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:53

НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:12

  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted


Надо приговаривать халва-халва.
Чего не берёте?
Берите 8-ми летний недострой, и попытайтесь сделать с него конхветку. Или вы серьезно думаете что если бы все было так просто то он бы стоил в 2 раза дешевле чем новолипки ?? У этого дома от новолипок только адрес и локация.
Вообще нравятся ваши потуги накидывать уже 5 лет на вентилятор непонятные статейки, и самое непонятное для чего вы вообще это делаете.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:18

  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted

извините но вы мне напоминаете жука-навозника, ковыряетесь в навозе а на гора пытаетесь выдать конфету :mrgreen:
НЕреально смешно...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 15 тра, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Чего не берёте?
.... попытайтесь сделать с него конхветку.

денюх таких нет
кстати, как у Вас дела с арендной квартирой на Академгородке? Не съехали арендаторы, скидку не просят?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:извините но вы мне напоминаете жука-навозника, ковыряетесь в навозе
Понимаете ли, я человек доверчивый. Написано НЛ -значит НЛ. Иначе как можно продавать, начиная с обмана в объявлении?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Чего не берёте?
.... попытайтесь сделать с него конхветку.

денюх таких нет
кстати, как у Вас дела с арендной квартирой на Академгородке? Не съехали арендаторы, скидку не просят?


Подтяните матчасть. Я к той квартире отношения не имею и денег с неё не получаю. Насколько мне известно не съехали, живут очень давно уже.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:26

  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted

Ничего не понимаю в НЛ, но, прочитав объявление знаю, что я не стал бы по нему звонить. Есть такая пословица "мягко стелет, жестко спать". В бизнесе есть люди двух психотипов. Партнеры и противники. Первые думаю о тебе - чем лучше тебе, тем лучше им (условно японская модель), вторые о себе - умри завтра, а я потом (условно американская модель).
Когда я вижу вторую модель, я бегу от этих людей подальше. Чем они компетентней и умней, тем дальше, потому что их ум направлен против тебя. В данном объявлении я вижу НЛП, тренинги по работе с возражениями, advertising skills, а, как известно, хороший товар в рекламе не нуждается. За ним нужно побегать, чтобы выхватить из-под носа злых конкурентов.
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