Поясню на примере: сейчас на обед у меня уходит где-то 15 минут – мне привозят еду, я не трачу время на дорогу до рестика и обратно, не сижу там еще час пока жду заказ. Рестораторы при этом научились делать еду с доставкой вполне сносного качества. Сам ресторан – это "наземная инфраструктура", которая сейчас становится менее важной, чем процессы – быстрое обслуживание без потери качества......Думаю, к прежней жизни смогут вернуться только 40-50% ресторанов. Многие, конечно, попытаются открыться после снятия карантина, но сектор быстро столкнется с проблемой, когда на рынке нет платежеспособного клиента. А оборотного капитала, чтобы поддерживать работу – а это, по сути, то же самое, что открывать заведения с нуля – будет не хватать......

- Какой рынок сильнее всего пострадает от коронавируса?



- Скорее всего, рынок недвижимости. Но это проявится ближе к концу года – и для владельцев, и для арендаторов. Больше всего – потому что это коснется и офисных, и торговых объектов, гостиниц – практически всего рынка. Если в офисные центры сейчас еще кто-то ходит, то гостиницы вообще обвалились в ноль. Думаю, после кризиса туда не вернется никто.