|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
рекомендую почитать
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:09
Это же Делмар
Стройка заморожена.
Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.
Небольшая волна отложенного спроса сейчас всё же пройдет.
В отличии от донецкой МБАшницы в ситуации с арендой, застройщики не спешат своими руками валить рынок раньше времени.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.
|