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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3876387738783879

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44

А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:09

  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted

Это же Делмар :mrgreen:
Стройка заморожена.

Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных :D ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.
Небольшая волна отложенного спроса сейчас всё же пройдет.
В отличии от донецкой МБАшницы в ситуации с арендой, застройщики не спешат своими руками валить рынок раньше времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.

Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.
Vlad442
 
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