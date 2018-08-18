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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
рекомендую почитать
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:09
Это же Делмар
Стройка заморожена.
Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.
Небольшая волна отложенного спроса сейчас всё же пройдет.
В отличии от донецкой МБАшницы в ситуации с арендой, застройщики не спешат своими руками валить рынок раньше времени.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:29
А какие "косяки" в этом доме от "Нарика"?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:32
Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:38
Эйр - а кто он такой и откуда такой умный и богатый на свет появился? Папа с Тигипкой в комсомоле знамя октября на Марс отправлял?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:46
В вашей реплике чувствуется досада и растерянность за покупку прелести за 200к$ денег без ремонта.... Попадос такой не часто... Пытаетесь себя успокоить, сказать, все умрем.
Мазепа между прочем не клоун, а очень умный инвестбанкир. Послушать стоит его, кстате говорит он противоположное растишкам местным.
В 2008 году на Парусе вывеска была Конкорд, за которую он платил 200000$ в мес. Тогда был бум киф и пиф в Укр.
Востаннє редагувалось xio13 в П'ят 15 тра, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:49
Новые тренды вильнолюдского дизайна
Считаю, что помимо унифицированных корзин для кондеров пора делать корзины для собак и велосипедов, а между КГСовскими мордор-стенами удобно пробрасывать лебедку для сушки белья и воблы
Пс. Если было, прошу удалить
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рынок аренды это чистая конкуренция в отличии от олигополии застройщиков. Упала в два раза заполненность квартир. Чтобы заполнить вакантные квартиры нужно снижать цены в два раза. При этом арендаторы, которые на коне, смеются над детским лепетом "скидка на период карантина" и требуют фиксацию цены надолго. Что делать лендлорду в такой ситуации? Закрыть (держать цену) до лучших времен? Сдать по чем дают, зафиксировав убытки на долгий срок? Ответ на этот вопрос очень индивидуален и часто зависит от сегмента.
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