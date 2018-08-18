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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3877387838793880>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44

А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:09

  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted

Это же Делмар :mrgreen:
Стройка заморожена.

Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных :D ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.
Небольшая волна отложенного спроса сейчас всё же пройдет.
В отличии от донецкой МБАшницы в ситуации с арендой, застройщики не спешат своими руками валить рынок раньше времени.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.

Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:29

  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:НЛ по 1350
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/25-3k- ... 7;promoted


Надо приговаривать халва-халва.
Чего не берёте?
Берите 8-ми летний недострой, и попытайтесь сделать с него конхветку. Или вы серьезно думаете что если бы все было так просто то он бы стоил в 2 раза дешевле чем новолипки ?? У этого дома от новолипок только адрес и локация.
Вообще нравятся ваши потуги накидывать уже 5 лет на вентилятор непонятные статейки, и самое непонятное для чего вы вообще это делаете.

А какие "косяки" в этом доме от "Нарика"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:32

  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0

Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:38

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0

Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.

Эйр - а кто он такой и откуда такой умный и богатый на свет появился? Папа с Тигипкой в комсомоле знамя октября на Марс отправлял?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:46

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0

Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.


В вашей реплике чувствуется досада и растерянность за покупку прелести за 200к$ денег без ремонта.... Попадос такой не часто... Пытаетесь себя успокоить, сказать, все умрем.

Мазепа между прочем не клоун, а очень умный инвестбанкир. Послушать стоит его, кстате говорит он противоположное растишкам местным.

В 2008 году на Парусе вывеска была Конкорд, за которую он платил 200000$ в мес. Тогда был бум киф и пиф в Укр.
Востаннє редагувалось xio13 в П'ят 15 тра, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:49

Новые тренды вильнолюдского дизайна

Считаю, что помимо унифицированных корзин для кондеров пора делать корзины для собак и велосипедов, а между КГСовскими мордор-стенами удобно пробрасывать лебедку для сушки белья и воблы


Пс. Если было, прошу удалить

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Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В отличии от донецкой МБАшницы в ситуации с арендой, застройщики не спешат своими руками валить рынок раньше времени.

Рынок аренды это чистая конкуренция в отличии от олигополии застройщиков. Упала в два раза заполненность квартир. Чтобы заполнить вакантные квартиры нужно снижать цены в два раза. При этом арендаторы, которые на коне, смеются над детским лепетом "скидка на период карантина" и требуют фиксацию цены надолго. Что делать лендлорду в такой ситуации? Закрыть (держать цену) до лучших времен? Сдать по чем дают, зафиксировав убытки на долгий срок? Ответ на этот вопрос очень индивидуален и часто зависит от сегмента.
Vlad442
 
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