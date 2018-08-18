Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.
В вашей реплике чувствуется досада и растерянность за покупку прелести за 200к$ денег без ремонта.... Попадос такой не часто... Пытаетесь себя успокоить, сказать, все умрем.
Мазепа между прочем не клоун, а очень умный инвестбанкир. Послушать стоит его, кстате говорит он противоположное растишкам местным.
В 2008 году на Парусе вывеска была Конкорд, за которую он платил 200000$ в мес. Тогда был бум киф и пиф в Укр.
Сразу понятно, что умный. Только завез в кладовку шины - переобул наконец корыто жены. Остановился в 2х метрах от кладовки выгрузил их туда, поехал дальше. Грейт сакцесс. Поднялся в квартиру, посмотрел на город - норм. Жена, опять же, пищит от восторга. Ну что еще надо? Буду расстраиваться когда придет время фиксить лося.
UA написав:Напишу немного на тему недвижимости. Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены. Но это не самое интересное. Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне. Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж? Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.
Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.
цены на окко и воге на 3-4 грн выше цен на амике после всех дисконтов у одних и других. при этом амик просто снижает цену на 3 грн в чеке, а вог и окко начисляют тебе баллы
жалею, что не перешел на амик лет 5 назад и долго кормил вог и окко патриотизмом
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Corpocrator написав:Новые тренды вильнолюдского дизайна Считаю, что помимо унифицированных корзин для кондеров пора делать корзины для собак и велосипедов, а между КГСовскими мордор-стенами удобно пробрасывать лебедку для сушки белья и воблы
Faceless написав:Еще в самом начале мая звонили из салонов на стрижку записаться - просто запускали по 1 клиенту. Сейчас они уже повально работают в таком режиме Кофе продавать много где и не прекращали на вынос Тренажерки продают онлайн занятия
Сегодня зашел возле м. ДН на печерске в мини кафешку, выпить кофе, там всегда делали приличный. Пообщался с давно знакомым собственником. Грит, что покупают единицы, пока в глубоком минусе. Надеется, что что-то изменится после запуска метро, транспорта.