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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3877387838793880

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:55

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0

Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.

я тоже не думаю что после 22 мая прям всё зацветёт, как минимум легпром не скоро оправится, и сфера услуг, автопродажи упадут опять
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:05

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0

Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.


В вашей реплике чувствуется досада и растерянность за покупку прелести за 200к$ денег без ремонта.... Попадос такой не часто... Пытаетесь себя успокоить, сказать, все умрем.

Мазепа между прочем не клоун, а очень умный инвестбанкир. Послушать стоит его, кстате говорит он противоположное растишкам местным.

В 2008 году на Парусе вывеска была Конкорд, за которую он платил 200000$ в мес. Тогда был бум киф и пиф в Укр.

Сразу понятно, что умный.
Только завез в кладовку шины - переобул наконец корыто жены. Остановился в 2х метрах от кладовки выгрузил их туда, поехал дальше. Грейт сакцесс. Поднялся в квартиру, посмотрел на город - норм. Жена, опять же, пищит от восторга. Ну что еще надо? Буду расстраиваться когда придет время фиксить лося.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:24

  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0


Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:27

airmax78 ,
Жена, опять же, пищит от восторга

Навеяло: Жена сказала,что больше не может так долго и часто заниматься сексом. Поэтому решила вернуться ко мне.

Макс, а это которым по счету влетом вас тролят? Где-то ж вы несколько лет назад уже финсировали минуса, или это не о вас?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:28

  Vlad442 написав:
  UA написав:Напишу немного на тему недвижимости.
Несколько застройшиков (из крупных и типа надежных ) сейчас вышли на рынок с предложениями на 11-15% ниже до коронавирусной цены.
Но это не самое интересное.
Продают через рыл (т.е. рылы приводят покупателя в официальный ОП, и подписывается договор со скидкой), оставив свой официальный прайс на докризисном уровне.
Зачем им рылы при наличии своих отделов продаж?
Чтобы сохранить впечатление неизменности цен.

Один в один ситуация с сетевыми заправками, которые формально не конкурируют ценой, но через дисконтные карты дают другие цены.


цены на окко и воге на 3-4 грн выше цен на амике после всех дисконтов у одних и других. при этом амик просто снижает цену на 3 грн в чеке, а вог и окко начисляют тебе баллы

жалею, что не перешел на амик лет 5 назад и долго кормил вог и окко патриотизмом
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:29

  Corpocrator написав:Новые тренды вильнолюдского дизайна
Считаю, что помимо унифицированных корзин для кондеров пора делать корзины для собак и велосипедов, а между КГСовскими мордор-стенами удобно пробрасывать лебедку для сушки белья и воблы
лебедка дает свободу!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:41

  Hotab написав:airmax78 ,
Жена, опять же, пищит от восторга

Навеяло: Жена сказала,что больше не может так долго и часто заниматься сексом. Поэтому решила вернуться ко мне.

Макс, а это которым по счету влетом вас тролят? Где-то ж вы несколько лет назад уже финсировали минуса, или это не о вас?

Да пусть троллят на здоровье. Те кто троллит - реальной ситуации не знают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:53

  Faceless написав:Еще в самом начале мая звонили из салонов на стрижку записаться - просто запускали по 1 клиенту. Сейчас они уже повально работают в таком режиме
Кофе продавать много где и не прекращали на вынос
Тренажерки продают онлайн занятия

Сегодня зашел возле м. ДН на печерске в мини кафешку, выпить кофе, там всегда делали приличный. Пообщался с давно знакомым собственником. Грит, что покупают единицы, пока в глубоком минусе. Надеется, что что-то изменится после запуска метро, транспорта.
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  #<1 ... 3877387838793880
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