Додано: Суб 16 тра, 2020 00:24

Унуноктий написав: рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0 рекомендую почитать



Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад. Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California