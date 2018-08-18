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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 тра, 2020 01:04
airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
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reus
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:10
reus написав: airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
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airmax78
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:16
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут?
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reus
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:54
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут?
А чем еще заниматься на карантине?
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airmax78
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:10
12 куе метр и явно не напротив Белого Дома на 5й Авеню
Ещё миллиардов тысяч 10 франклинов допечатают пентаноговцы - и метр в попе рая будет равен зарплате местного кассира или дворника, в килограммах окорочков или картохи пересчитаем по факту
ПыСы - шо так о Мазепе жалеете, в 28 он был так талантлив, богат и фартов, как ещё один талантищще с пелёнок - Сирожа Курченко?
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барабашов
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