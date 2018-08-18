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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3878387938803881

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 01:04

  airmax78 написав:А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.

А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 01:10

  reus написав:
  airmax78 написав:А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.

А откуда инфа, что у них кто-то покупает?

Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 01:16

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.

А откуда инфа, что у них кто-то покупает?

Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.

Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 01:54

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:А откуда инфа, что у них кто-то покупает?

Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.

Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут? :D

А чем еще заниматься на карантине?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 02:10

  adeges написав:нашел на интернете свою бывшую арендную квартирку

https://www.zillow.com/homedetails/1505 ... 0982_zpid/

за 15 лет ничего не изменилось, кроме выросшей в 2+ раза цены. так что да, недвижимость - вечная ценность

зы цены - несмотря на Мазепу - только вверх

12 куе метр и явно не напротив Белого Дома на 5й Авеню
Ещё миллиардов тысяч 10 франклинов допечатают пентаноговцы - и метр в попе рая будет равен зарплате местного кассира или дворника, в килограммах окорочков или картохи пересчитаем по факту
ПыСы - шо так о Мазепе жалеете, в 28 он был так талантлив, богат и фартов, как ещё один талантищще с пелёнок - Сирожа Курченко?
барабашов
 
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