Vlad442 написав:

Puente написав: Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ... Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...

Я не востоковед, но почему-то уверен, что работодатель не придет и не скажет "с завтрашнего дня -70%, не нравится, дверь вон там", а будет ждать, пока работник не придет, не предложит поработать без зарплаты, а, может, еще предложит свои сбережения в виде помощи.В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры, что должны поддерживать друг друга. Если отношение в бизнесе человек человеку волк, они сделали правильно, но почему плачутся, что не вошли в их положение и говорят о партнерстве?Например арендатор мониторит объявления, ходит по просмотрам и потом ставит арендодателю ультиматум "или цена вот такая, самая дешевая по рынку, которую я нашел, или я туда съезжаю". Арендодатель чешет затылок и говорит "я согласен". Имеет он моральное право в сентябре, когда придет его время влупить цену по максимуму? Имеет. Американская модель.Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае,. Японский подход.