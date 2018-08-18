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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 тра, 2020 01:04
airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
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reus
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:10
reus написав: airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:16
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
А я, честно, не понимаю как UDP удается продавать НЛ по их ценам. Вот где НЛП.
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут?
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reus
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:54
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
А откуда инфа, что у них кто-то покупает?
Старый проверенный способ имени Захара: сужу по окуркам под балконами, кондерам в корзинах и горящим окнам.
Если я Вас правильно понял, то вы периодически подсчитываете количество окурков, кондеров и горящих окон, и если их количество растет, то значит продажи идут?
А чем еще заниматься на карантине?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:10
12 куе метр и явно не напротив Белого Дома на 5й Авеню
Ещё миллиардов тысяч 10 франклинов допечатают пентаноговцы - и метр в попе рая будет равен зарплате местного кассира или дворника, в килограммах окорочков или картохи пересчитаем по факту
ПыСы - шо так о Мазепе жалеете, в 28 он был так талантлив, богат и фартов, как ещё один талантищще с пелёнок - Сирожа Курченко?
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барабашов
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:28
Vlad442 написав: Puente написав:
Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...
Я не востоковед, но почему-то уверен, что работодатель не придет и не скажет "с завтрашнего дня -70%, не нравится, дверь вон там", а будет ждать, пока работник не придет, не предложит поработать без зарплаты, а, может, еще предложит свои сбережения в виде помощи.
В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры, что должны поддерживать друг друга. Если отношение в бизнесе человек человеку волк, они сделали правильно, но почему плачутся, что не вошли в их положение и говорят о партнерстве?
Например арендатор мониторит объявления, ходит по просмотрам и потом ставит арендодателю ультиматум "или цена вот такая, самая дешевая по рынку, которую я нашел, или я туда съезжаю". Арендодатель чешет затылок и говорит "я согласен". Имеет он моральное право в сентябре, когда придет его время влупить цену по максимуму? Имеет. Американская модель.
Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае, я считаю, некрасиво выставлять максимальную цену в сентябре
. Японский подход.
+1
Так немного людей самих ставящих себе моральные рамки...Обычно как колобки - катятся в сторону минимальных усилий и максимальной прибыли.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:42
Жека79 написав: hume написав:
. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.
Кстати да. Потолки в оболонь резиденс очень грустные. Но застройщик выжимает по максимуму, ведь 30см на каждом этаже-это на 20-ти этажном доме еще дополнительно 2 этажа--а 2 этажа это еще около 16 квартир.
Просто удивительно как иногда получается - на какой-то "мелочи" (на самом деле это совсем не мелочь, но можно было на это пойти) экономит застройщик, желая чтобы инвестор/покупатель не экономил деньги, покупая у него. А в каком-то суперэкономе натыкаешься на 3,3 м потолки, где следовало ожидать 2,5.
В этом плане, ситуация начала 00-х была на порядок честнее - были девелоперы, которые делали высокое комплексное качество и брали за это высокие деньги и были составные части КГС, которые брали соизмеримые деньги за качество а-ля совок.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:54
Vlad442 написав:
Смотрю на курс и вижу как восстает из пепла призрак рокеты.
Если после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.
Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.
Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
Ну как-бы в мире есть страны, которые не восприняли всерьез угрозу, за что теперь расплачиваются. У Украины такая динамика низкая ТОЛЬКО по причине жесткого карантина.
Проблема в том, что в отличии от более развитых в экономическом плане стран, население не имеет подкожных запасов на сидение в карантине. Про вертолетные деньги а-ля США - вообще молчу.
Есть такая фишка в переговорах - когда другая сторона занимает однозначную позицию, а ей в контраргумент приводится радикально противоположная позиция, то или "кина не будет" или компромисс будет посредине. Полностью проигнорировать голодные бунты не получится, поэтому ищутся шаги на смягчение карантина. Тем более, что и сами подспудно хотят снять его. Какие будут последствия - будем смотреть.
Про курс - это результат падения импорта из-за того-же карантина. Но для ракеты это не повод.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:59
Vlad442 написав: vitaliian написав:
1. За окном май, студенты-понаехи не вернутся до сентября.
2. Понаехи приедут когда будет работа, пока только официально 200 тыс новых безработных. По факту в разы больше - заробитчан же никто не трудоустроил.
Я не говорю, что будет маятник именно завтра, но вероятность такого сценария есть. Заметьте, что нигде, кроме Киева, нет такого провала по аренде в среднем сегменте. Потому что дальше условного Кропивницкого отступать некуда. В село? Там тяжелый труд к чему современные баристы и офисный планктон не готовы.
По поводу безработных - что сделало их безработными? Карантин. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта кроме того, что в квартире фитнес тренера теперь живет продавщица АТБ, которая жила раньше в общаге, а фитнес тренеру жить негде.
А потом в сентябре еще и студенты приехали...
Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.
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