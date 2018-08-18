Додано: Суб 16 тра, 2020 08:13

Пишут, что Delmar возле НЛ сдан. Я думал это шутки рыл. Даже снаружи видно, что он не достроен, там внутренняя часть все еще в строительном заборе и вход, как я понимаю, через строительные ворота. Можно только представить что там внутри. Кстати мучили его 13 лет. Первоначально сдача от Сантаны-2008 год.

А жить в таком доме то еще удовольствие. Жильцов там будет крайне мало, даже рыло пишет 35 ремонтов и это на 300+ квартирный дом. Еще зимой надо будет прогревать соседние холодные стены. Так что эксплуатация выйдет в копеечку, учитывая что значительная часть инвесторов или умерло или эмигрировало.