Додано: Суб 16 тра, 2020 07:44

мазеповский конкорд делал мноно сделок. создал ведуший айби Украины в 2006-2008. до сих пор еще делает серьезные сделки. клиенты довольны. из его фирмы было минимум 5 достаточно успешных спионоффов - что говорит о том, каких людей он подбирает. он талантливый чудак, и сделал себя сам.



зы были нюансы - потому не пошел. но чудак исключительно умеет строить отношения с сильными мира сего мазеповский конкорд делал мноно сделок. создал ведуший айби Украины в 2006-2008. до сих пор еще делает серьезные сделки. клиенты довольны. из его фирмы было минимум 5 достаточно успешных спионоффов - что говорит о том, каких людей он подбирает. он талантливый чудак, и сделал себя сам.зы были нюансы - потому не пошел. но чудак исключительно умеет строить отношения с сильными мира сего

