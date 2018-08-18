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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3879388038813882

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:43

  Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...


В Гермашке накинули 300 евро в моей компании работающим единоразово от государства.
Так сказать на улучшенное питание. Мелочь а приятно.
Компания работает как обычно.
Так что будем падать ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 16 тра, 2020 07:44, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:44

  барабашов написав:ПыСы - шо так о Мазепе жалеете, в 28 он был так талантлив, богат и фартов, как ещё один талантищще с пелёнок - Сирожа Курченко?


мазеповский конкорд делал мноно сделок. создал ведуший айби Украины в 2006-2008. до сих пор еще делает серьезные сделки. клиенты довольны. из его фирмы было минимум 5 достаточно успешных спионоффов - что говорит о том, каких людей он подбирает. он талантливый чудак, и сделал себя сам.

зы были нюансы - потому не пошел. но чудак исключительно умеет строить отношения с сильными мира сего
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:13

Пишут, что Delmar возле НЛ сдан. Я думал это шутки рыл. Даже снаружи видно, что он не достроен, там внутренняя часть все еще в строительном заборе и вход, как я понимаю, через строительные ворота. Можно только представить что там внутри. Кстати мучили его 13 лет. Первоначально сдача от Сантаны-2008 год.
А жить в таком доме то еще удовольствие. Жильцов там будет крайне мало, даже рыло пишет 35 ремонтов и это на 300+ квартирный дом. Еще зимой надо будет прогревать соседние холодные стены. Так что эксплуатация выйдет в копеечку, учитывая что значительная часть инвесторов или умерло или эмигрировало.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:Еще зимой надо будет прогревать соседние холодные стены. Так что эксплуатация выйдет в копеечку, учитывая что значительная часть инвесторов или умерло или эмигрировало.
это ждёт всех инвесторов новостроев, где продана/заселена меньшая часть квартир, доказательства в вечернем анализе света в окнах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:50

  vitaliian написав:
  Бывалый написав:Еще зимой надо будет прогревать соседние холодные стены. Так что эксплуатация выйдет в копеечку, учитывая что значительная часть инвесторов или умерло или эмигрировало.
это ждёт всех инвесторов новостроев, где продана/заселена меньшая часть квартир, доказательства в вечернем анализе света в окнах.


Обычный нормальный новостной и недостроенный новострой- долгострой это 2 очень большие разницы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:20

Ви - просили, ми - зробили! ©®™

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Тримайте лайФхАК!:D
Полички у ванній кімнаті робимо з пластикової вагонки! ;) :D

фото в студию)

Долярчик слова на вітер не кидає! 8)
Зображення
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На кутник дав силікону і приклеїв зверху вагонку, а кутники - прикрутив дубелями до плитки :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:32

Долярчик по чём кутники? Бо такой площади хром решетка угловая в Леруа по 75 грн
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:39

  airmax78 написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Ну да, все умрут, останется один Мазепа и купит всех дешево.


В вашей реплике чувствуется досада и растерянность за покупку прелести за 200к$ денег без ремонта.... Попадос такой не часто... Пытаетесь себя успокоить, сказать, все умрем.

Мазепа между прочем не клоун, а очень умный инвестбанкир. Послушать стоит его, кстате говорит он противоположное растишкам местным.

В 2008 году на Парусе вывеска была Конкорд, за которую он платил 200000$ в мес. Тогда был бум киф и пиф в Укр.

Сразу понятно, что умный.
Только завез в кладовку шины - переобул наконец корыто жены. Остановился в 2х метрах от кладовки выгрузил их туда, поехал дальше. Грейт сакцесс. Поднялся в квартиру, посмотрел на город - норм. Жена, опять же, пищит от восторга. Ну что еще надо? Буду расстраиваться когда придет время фиксить лося.

Та не парься, купил, перевернул для себя эту страничку и дальше пошёл. Здоровье важнее! Особенно с твоими проблемами с простатой.
Унуноктий
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