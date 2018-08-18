В Гермашке накинули 300 евро в моей компании работающим единоразово от государства.
Так сказать на улучшенное питание. Мелочь а приятно.
Компания работает как обычно.
Так что будем падать ?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 07:43
В Гермашке накинули 300 евро в моей компании работающим единоразово от государства.
Так сказать на улучшенное питание. Мелочь а приятно.
Компания работает как обычно.
Так что будем падать ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 16 тра, 2020 07:44, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 16 тра, 2020 07:44
мазеповский конкорд делал мноно сделок. создал ведуший айби Украины в 2006-2008. до сих пор еще делает серьезные сделки. клиенты довольны. из его фирмы было минимум 5 достаточно успешных спионоффов - что говорит о том, каких людей он подбирает. он талантливый чудак, и сделал себя сам.
зы были нюансы - потому не пошел. но чудак исключительно умеет строить отношения с сильными мира сего
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:13
Пишут, что Delmar возле НЛ сдан. Я думал это шутки рыл. Даже снаружи видно, что он не достроен, там внутренняя часть все еще в строительном заборе и вход, как я понимаю, через строительные ворота. Можно только представить что там внутри. Кстати мучили его 13 лет. Первоначально сдача от Сантаны-2008 год.
А жить в таком доме то еще удовольствие. Жильцов там будет крайне мало, даже рыло пишет 35 ремонтов и это на 300+ квартирный дом. Еще зимой надо будет прогревать соседние холодные стены. Так что эксплуатация выйдет в копеечку, учитывая что значительная часть инвесторов или умерло или эмигрировало.
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это ждёт всех инвесторов новостроев, где продана/заселена меньшая часть квартир, доказательства в вечернем анализе света в окнах.
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:50
Обычный нормальный новостной и недостроенный новострой- долгострой это 2 очень большие разницы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:20
Ви - просили, ми - зробили! ©®™
Долярчик слова на вітер не кидає!
На кутник дав силікону і приклеїв зверху вагонку, а кутники - прикрутив дубелями до плитки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:32
Долярчик по чём кутники? Бо такой площади хром решетка угловая в Леруа по 75 грн
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 16 тра, 2020 09:39
Та не парься, купил, перевернул для себя эту страничку и дальше пошёл. Здоровье важнее! Особенно с твоими проблемами с простатой.
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