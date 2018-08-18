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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 тра, 2020 10:05
Долярчик написав:
А на рахунок виду - то на першому фото - хіба погано виглядає?
я не берусь оценивать по фото, надо видеть интерьер в целом, но если вы на плитке и сантехнике не экономили то копеечная полочка будет вроде жирного пятна на новой рубашке, это моё мнение) у меня тоже вагонки с потолка ванной осталось много, я так и не придумал на что она ещё может сгодиться...
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vitaliian
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:28
Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки
Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:35
vitaliian написав:
в эпицентре шлифованные бруски из ольги по 11 грн/шт. на такую полку надо 3-5 шт. я клеил
брус в ванную может не пойти, а вагонка дешево и сердито.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Суб 16 тра, 2020 10:50
Долярчик написав:
Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки
Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™
Цікаво, і на скільки живе сім"я з 4х, на Долярчикових 11Кгрн із чахлого бізнесу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:17
vitaliian написав:
Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих
Да, только может так случиться, что никто не приедет.
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rjkz
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:18
rjkz написав:
Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.
Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.
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Santehnik
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:25
Santehnik написав: rjkz написав:
Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.
Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.
Ну ок - вступ по онлайну, учеба по онлайну. Аренда тоже по онлайну?
Меня абитуриенты интересуют только как фактор на рынке аренды.
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rjkz
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:27
flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/470883/most-klichko-snova-tresnul-foto
В четверг, 14 мая, в Киеве одно из стекол велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов вновь треснуло.
Об этом пишет сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.
Стеклянные панели, через которые было видно дорогу внизу моста, снова потрескались.
Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен, по словам Кличко.
Та это опять вандалы - 100 пудов.
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rjkz
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:40
Хомякоид написав: Унуноктий написав:
как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...
В Гермашке накинули 300 евро в моей компании работающим единоразово от государства.
Так сказать на улучшенное питание. Мелочь а приятно.
Компания работает как обычно.
Так что будем падать ?
Да и у нас порезали. Убрали надбавки и премии - ограничили 47т в месяц.
Грязными.
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lel
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