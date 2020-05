Додано: Суб 16 тра, 2020 10:50

Долярчик написав: Як пандемія вплинула на плани:

- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!

- а так, то лише перекладую депо-котлетки



Цікаво, і на скільки живе сім"я з 4х, на Долярчикових 11Кгрн із чахлого бізнесу?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/