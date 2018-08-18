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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3880388138823883

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки :D

Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в эпицентре шлифованные бруски из ольги по 11 грн/шт. на такую полку надо 3-5 шт. я клеил
брус в ванную может не пойти, а вагонка дешево и сердито.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:50

  Долярчик написав:Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки :D

Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™ :D

Цікаво, і на скільки живе сім"я з 4х, на Долярчикових 11Кгрн із чахлого бізнесу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:17

  vitaliian написав:Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.

Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:25

  Santehnik написав:
  rjkz написав:Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.

Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.


Ну ок - вступ по онлайну, учеба по онлайну. Аренда тоже по онлайну?
Меня абитуриенты интересуют только как фактор на рынке аренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:27

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/470883/most-klichko-snova-tresnul-foto


В четверг, 14 мая, в Киеве одно из стекол велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов вновь треснуло.

Об этом пишет сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Стеклянные панели, через которые было видно дорогу внизу моста, снова потрескались.

Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен, по словам Кличко.


Та это опять вандалы - 100 пудов. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Унуноктий написав:как ни крути, а офисному планктону зарплаты порезали...


В Гермашке накинули 300 евро в моей компании работающим единоразово от государства.
Так сказать на улучшенное питание. Мелочь а приятно.
Компания работает как обычно.
Так что будем падать ?
Да и у нас порезали. Убрали надбавки и премии - ограничили 47т в месяц.
Грязными.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:13

  rjkz написав:
  vitaliian написав:Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.

в годы активных военных действий ехали... или в их странах опасность подхватить корону ниже?

тем временем в Одессе цены активно вниз
Зображення

https://www.olx.ua/obyavlenie/2-h-kom-n ... HNtdk.html

на поскоте за эти деньги можно обжитую трешку купить от 50м2
одесский бетон перестал быть ценностью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:31

  Мизантрóп написав:Долярчик по чём кутники? Бо такой площади хром решетка угловая в Леруа по 75 грн

Тот хрен , извиняюсь, хром облезет через пару месяцев.
Vadim V
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