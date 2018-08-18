Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
rjkz написав:Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.
Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.
rjkz написав:Со студентами еще может быть вопрос - скорей всего, полностью к вступной компании карантин снят не будет и это отсечет иностранных абитуриентов. А это сейчас очень важный фактор на рынке аренды Киева. И количественно и финансово иностранные студенты существенно влияют на уровень цен.
Абитуриенты никуда не денутся, сейчас есть вступ по онлайну.
Ну ок - вступ по онлайну, учеба по онлайну. Аренда тоже по онлайну? Меня абитуриенты интересуют только как фактор на рынке аренды.
В четверг, 14 мая, в Киеве одно из стекол велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов вновь треснуло.
Об этом пишет сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.
Стеклянные панели, через которые было видно дорогу внизу моста, снова потрескались.
Строительство велосипедно-пешеходного моста обошлось Киеву в 278,5 млн гривен, а с обустройством прилегающей территории, в частности, Крещатого парка, Владимирской горки и фонтана, в 306 млн гривен, по словам Кличко.