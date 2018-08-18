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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3881388238833884

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:11

За крок до перевороту думок ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки :D

Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™ :D

Цікаво, і на скільки живе сім"я з 4х, на Долярчикових 11Кгрн із чахлого бізнесу?

Стільки отримував десь в 2013-2014р(точно вже не пам'ятаю), а зараз, звичайно що дохід більше, але не перевищуж 700$/міс(капання % з депо я не враховую сюди ;) )
І карантин, як ніхто, показав, що потрібно МІНІМУМ 100$ на людину!(і не важливо, чи дитина це, чи дорослий) - тільки на харчі!
Ні, ну якщо тільки кашами/макаронами харчуватись, то може ще можна якось ту мінімальну планку посунути, але в мене двоє дітей, то ж потрібно і молоко, і кефіри, і йогурти, і фрукти, і м'яско(хоч по трошки) - тому, менше 100$ на особу, особливо, якщо є діти - це лютий треш! :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:56

  rjkz написав:
  vitaliian написав:Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.

А старые уехали , те хто учаться с сентября?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:11

нарисовался со своими жлоб-историями и говнополочками.
теперь бы еще петросян подтянулся с плиткой - и все на месте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:24

Yuri_T , та ладно вам. Ремонтится и обставляется исходя из возможностей. Жить на 700 с таким количеством детей уже подвиг. Там и на вагонку не должно было оставаться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:34

Долярчик
Що ти тут викаблучкжшся?
Не подобається байдикувати в місті, гайда назад в свое село!
Лопату, граблі вхопив, землю обробив. Корови, кози, кури, кінь - все своє.
І не треба плакатись, що малий прибуток.
Бігає, як шакал, з гілку на гілку, шукає, щоб так робити, щоб нічого не робити. У , плять, класичний зелохторат!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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