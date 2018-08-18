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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:11
flyman написав: Долярчик написав:
Як пандемія вплинула на плани:
- зараз би бігав по ВП і банках в пошуках цікавих варіантів на бетон і іпотеку!
- а так, то лише перекладую депо-котлетки
Подождьомс, падіння цін - подождьомс, твою м@ть!©®™
Цікаво, і на скільки живе сім"я з 4х, на Долярчикових 11Кгрн із чахлого бізнесу?
Стільки отримував десь в 2013-2014р(точно вже не пам'ятаю), а зараз, звичайно що дохід більше, але не перевищуж 700$/міс(капання % з депо я не враховую сюди
)
І карантин, як ніхто, показав, що потрібно МІНІМУМ
100$ на людину!(і не важливо, чи дитина це, чи дорослий) - тільки на харчі!
Ні, ну якщо тільки кашами/макаронами харчуватись, то може ще можна якось ту мінімальну планку посунути, але в мене двоє дітей, то ж потрібно і молоко, і кефіри, і йогурти, і фрукти, і м'яско(хоч по трошки) - тому, менше 100$ на особу, особливо, якщо є діти - це лютий треш!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:56
rjkz написав: vitaliian написав:
Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих
Да, только может так случиться, что никто не приедет
.
А старые уехали , те хто учаться с сентября?
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Vadim V
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:24
Yuri_T , та ладно вам. Ремонтится и обставляется исходя из возможностей. Жить на 700 с таким количеством детей уже подвиг. Там и на вагонку не должно было оставаться.
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Hotab
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:34
Бачу, що щось я пропустив - щось потерли тут
То напишу, що ще щось, крім тих 700 і жінка 200 мала/має(крім року "до/після вагітності")
АЛЕ, ніхто не враховує капання % з гривнедепо(всі ті останніх 8-9р
) про які " історія замовчує"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:44
Долярчик написав:
Бачу, що щось я пропустив - щось потерли тут
То напишу, що ще щось, крім тих 700 і жінка 200 мала/має(крім року "до/після вагітності")
АЛЕ, ніхто не враховує капання % з гривнедепо(всі ті останніх 8-9р
) про які " історія замовчує"
Та не оправдывайтесь))
Сколько есть - столько ваше.
Киевским рылам и лордам порой не понять, что 1куе на семью это мечта многих некиевских укросемей, кто не отправил своих мужей на заробитки в более благополучные страны.
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Hotab
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:50
Hotab
Просто я колись не міг подумати, що маючи СВІЙ бізнес(а точніше самозайнятість) і НЕ працюючи "на дядю" - не можна заробити 1 тис. дол!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 16 тра, 2020 17:00
Долярчик написав:Hotab
Просто я колись не міг подумати, що маючи СВІЙ бізнес(а точніше самозайнятість) і НЕ працюючи "на дядю" - не можна заробити 1 тис. дол!
Вас не понял. Сейчас возникла ситуация,что нет этой 1000 для самозанятого? Что произошло?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 17:08
Звільнили 50% керівників митниць — Мінфін - спрос среди родственников работничков, подупадет на элитку КРЖН
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xio13
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Додано: Суб 16 тра, 2020 17:26
xio13 , а если наоборот? У бывших все родственники уже были с недвигой, а новым сейчас надо все это обеспечивать)))
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Hotab
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Додано: Суб 16 тра, 2020 17:49
rjkz написав:
Ну ок - вступ по онлайну, учеба по онлайну. Аренда тоже по онлайну?
Меня абитуриенты интересуют только как фактор на рынке аренды.
Применительно к арабским студентам, цены на нефть влияют значительно в большей степени, чем ОРВИ.
Дефляционный коллапс...Долговой кризис... Денег нет, а вы держитесь...
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