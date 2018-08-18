если на дорогие универы нехватает, будут штурмовать украинские... жизнь же не останавливается из-за цен на нефть.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 18:01
если на дорогие универы нехватает, будут штурмовать украинские... жизнь же не останавливается из-за цен на нефть.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:29
vitaliian
А как по локации тот одесский газобетон - большая ж0па чем край Трои или более-менее, до центра за час пешкарусом добраться можно?
Комнаты метров по 10 как раз для Сержика
Классно они в спальне нарисовали кроватку для лиллипутов 1.30 на 1.50. Кухня совмещенная с прихожей вообще атас
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:35
А її(тисячі) і за 10р НЕ було в моєму бізнесі/самозайнятості!
Може я щось не так роблю?(хоч перших 3р. віддавав себе цілого своєму бізнесу)
- просто, мабуть, я досягнув "перший потолок" в бізнесі, а щоб ще більше напрягтись/вилізти зі шкіри, щоб в ньому таки досягнути тисячі - немає вже ні ентузіазму, ні бажання!
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