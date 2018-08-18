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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3882388338843885

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:01

  UA написав:
  rjkz написав:Ну ок - вступ по онлайну, учеба по онлайну. Аренда тоже по онлайну?
Меня абитуриенты интересуют только как фактор на рынке аренды.

Применительно к арабским студентам, цены на нефть влияют значительно в большей степени, чем ОРВИ.
если на дорогие универы нехватает, будут штурмовать украинские... жизнь же не останавливается из-за цен на нефть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:29

vitaliian
А как по локации тот одесский газобетон - большая ж0па чем край Трои или более-менее, до центра за час пешкарусом добраться можно?
Комнаты метров по 10 как раз для Сержика
Классно они в спальне нарисовали кроватку для лиллипутов 1.30 на 1.50. Кухня совмещенная с прихожей вообще атас
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:35

  Hotab написав:
  Долярчик написав:Hotab
Просто я колись не міг подумати, що маючи СВІЙ бізнес(а точніше самозайнятість) і НЕ працюючи "на дядю" - не можна заробити 1 тис. дол! :(

Вас не понял. Сейчас возникла ситуация,что нет этой 1000 для самозанятого? Что произошло?

А її(тисячі) і за 10р НЕ було в моєму бізнесі/самозайнятості!
Може я щось не так роблю?(хоч перших 3р. віддавав себе цілого своєму бізнесу)
- просто, мабуть, я досягнув "перший потолок" в бізнесі, а щоб ще більше напрягтись/вилізти зі шкіри, щоб в ньому таки досягнути тисячі - немає вже ні ентузіазму, ні бажання!
Долярчик
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  #<1 ... 3882388338843885
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