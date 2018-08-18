Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian А как по локации тот одесский газобетон - большая ж0па чем край Трои или более-менее, до центра за час пешкарусом добраться можно? Комнаты метров по 10 как раз для Сержика Классно они в спальне нарисовали кроватку для лиллипутов 1.30 на 1.50. Кухня совмещенная с прихожей вообще атас
Долярчик написав:Hotab Просто я колись не міг подумати, що маючи СВІЙ бізнес(а точніше самозайнятість) і НЕ працюючи "на дядю" - не можна заробити 1 тис. дол!
Вас не понял. Сейчас возникла ситуация,что нет этой 1000 для самозанятого? Что произошло?
А її(тисячі) і за 10р НЕ було в моєму бізнесі/самозайнятості! Може я щось не так роблю?(хоч перших 3р. віддавав себе цілого своєму бізнесу) - просто, мабуть, я досягнув "перший потолок" в бізнесі, а щоб ще більше напрягтись/вилізти зі шкіри, щоб в ньому таки досягнути тисячі - немає вже ні ентузіазму, ні бажання!
барабашов написав:vitaliian А как по локации тот одесский газобетон - большая ж0па чем край Трои или более-менее, до центра за час пешкарусом добраться можно? Комнаты метров по 10 как раз для Сержика Классно они в спальне нарисовали кроватку для лиллипутов 1.30 на 1.50. Кухня совмещенная с прихожей вообще атас
Одесская Троя - это поскот. А Таирова - это что-то типа Теремков. Только без метро.
на поскоте за эти деньги можно обжитую трешку купить от 50м2 одесский бетон перестал быть ценностью.
ни на что не наталкивет текст обьявления? "Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне). Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года "Дополнительные расходы при покупке данной квартиры-2500гривен ( вступительный взносс в кооператив)." - вишенка на орте за 26500 вы можете купить 2к в Оранж сити от Геоса в Киеве во второй очереди.