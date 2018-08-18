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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:00
trololo написав: adeges написав:
Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.
Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан
Все украинские "инвестбанкиры" - кидалы. Ну, может, кроме Фиалы. Тактика конца 00х (это когда Мазепа 200К баксов в месяц за аренду вывески платил): собрать денег с лохов и распилить и обналичить на следующий же день 50%. А на оставшиеся попытаться заработать, если повезет.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:10
airmax78 написав: trololo написав:
Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.
Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан
Все украинские "инвестбанкиры" - кидалы. Ну, может, кроме Фиалы. Тактика конца 00х (это когда Мазепа 200К баксов в месяц за аренду вывески платил): собрать денег с лохов и распилить и обналичить на следующий же день 50%. А на оставшиеся попытаться заработать, если повезет.[/quote]Это ты Максик правду говоришь. Но к андрологу ходить не прекращай.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:11
trololo написав: adeges написав:
Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.
Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан
Помню в 2009 пара фондов Конкорда на ноль помножилась.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:11
rjkz написав: Vadim V написав: rjkz написав:
[quote="4965401:vitaliian"]Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих
Да, только может так случиться, что никто не приедет
.
А старые уехали , те хто учаться с сентября?
Вот не знаю, но пессимистический сценарий может быть такой, что тупо не смогут добраться из-за отсутствия авиасообщения. Или Учеба будет онлайн.
Я вполне серьезно предполагаю вторую волну на середину-конец лета. И это не только и не столько мое мнение, хотя я считаю это вполне вероятным.[/quote]Вторая волна, ноябрь.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 21:45
Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?
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airmax78
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Додано: Суб 16 тра, 2020 22:12
airmax78 написав:
Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?
Всё будет хорошо, но примерно на уровне 2016 года.
Не верь вот в это вот "мир изменился". Ничего не изменилось, просто откровенные атавизмы быстрее отмирают. Например уже не будет таких зарплат у футболистов и актёров. Но ведь в этом же ничего удивительного нет, не правда ли? Все ждали что это должно случиться.
Человек такое животное что он быстрее других животных приспосабливается ко всему, это наша сильная сторона. Приспособимся жить и сейчас.
Что радует, что реально больше будет работы на аутсорсе. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.
Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал, моя отрасль телеком и медиа, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.
Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.
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