Додано: Суб 16 тра, 2020 22:12

airmax78 написав: Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***? Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?

Всё будет хорошо, но примерно на уровне 2016 года.Не верь вот в это вот "мир изменился". Ничего не изменилось, просто откровенные атавизмы быстрее отмирают. Например уже не будет таких зарплат у футболистов и актёров. Но ведь в этом же ничего удивительного нет, не правда ли? Все ждали что это должно случиться.Человек такое животное что он быстрее других животных приспосабливается ко всему, это наша сильная сторона. Приспособимся жить и сейчас.Что радует, что реально больше будет работы на аутсорсе. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал, моя отрасль телеком и медиа, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.