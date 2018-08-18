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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38843885388638873888>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:00

  trololo написав:
  adeges написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0


Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.


Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан

Все украинские "инвестбанкиры" - кидалы. Ну, может, кроме Фиалы. Тактика конца 00х (это когда Мазепа 200К баксов в месяц за аренду вывески платил): собрать денег с лохов и распилить и обналичить на следующий же день 50%. А на оставшиеся попытаться заработать, если повезет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  trololo написав:
  adeges написав:[quote="4965283:Унуноктий"]рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0


Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.


Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан

Все украинские "инвестбанкиры" - кидалы. Ну, может, кроме Фиалы. Тактика конца 00х (это когда Мазепа 200К баксов в месяц за аренду вывески платил): собрать денег с лохов и распилить и обналичить на следующий же день 50%. А на оставшиеся попытаться заработать, если повезет.[/quote]Это ты Максик правду говоришь. Но к андрологу ходить не прекращай.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  adeges написав:
  Унуноктий написав:рекомендую почитать https://concorde.ua/ru/press/item_76203 ... 6lKi3Kuk-0


Мазепа как всегда хорош. Зря не пошел к нему работать 15 лет назад.


Хороший кидала, ага. Я его пифы не покупал, но наслышан
Помню в 2009 пара фондов Конкорда на ноль помножилась.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:[quote="4965401:vitaliian"]Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.

А старые уехали , те хто учаться с сентября?


Вот не знаю, но пессимистический сценарий может быть такой, что тупо не смогут добраться из-за отсутствия авиасообщения. Или Учеба будет онлайн.
Я вполне серьезно предполагаю вторую волну на середину-конец лета. И это не только и не столько мое мнение, хотя я считаю это вполне вероятным.[/quote]Вторая волна, ноябрь.

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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:12

  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?

Всё будет хорошо, но примерно на уровне 2016 года.
Не верь вот в это вот "мир изменился". Ничего не изменилось, просто откровенные атавизмы быстрее отмирают. Например уже не будет таких зарплат у футболистов и актёров. Но ведь в этом же ничего удивительного нет, не правда ли? Все ждали что это должно случиться.
Человек такое животное что он быстрее других животных приспосабливается ко всему, это наша сильная сторона. Приспособимся жить и сейчас.
Что радует, что реально больше будет работы на аутсорсе. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.
Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал, моя отрасль телеком и медиа, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.
Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:22

  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?


Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.
Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.


ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.
Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.

ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:22

  Унуноктий написав:Это ты Максик правду говоришь. Но к андрологу ходить не прекращай.

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Ну посоветуй какого-то хорошего - коновальня-то на Голосеевской закрылась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:29

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Это ты Максик правду говоришь. Но к андрологу ходить не прекращай.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ну посоветуй какого-то хорошего - коновальня-то на Голосеевской закрылась.

Та шо вы говорите! Буду в Киеве посмотрю. Уже скоро возвращаться, 27 числа обратно.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:35

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?


Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.
Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.


ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.
Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.

ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.

Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.
airmax78
 
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