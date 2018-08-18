Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?
Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал. Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать. Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.
ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.
Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина. Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.
ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.
Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.
Настроение - это следствие гиподинамии.
Вы же сами видите, Макс, люди не повымирали. Тут говорят что за 30 лет совковое сознание не выветрилось из граждан, а вы что, думаете что за 2 месяца карантина выветрится вильнолюдское сознание, да еще и у 7 млрд человек??
Если не будет 2й волны, то осенью увидим ажиотаж на рынке аренды, который предрекает Влад442. Если будет вторая волна, то хуже конечно, тогда восстановление будет в 2021 года, приправленное триллионами свеженапечатанных долларов и евро.
Смотрел несколько лекций (кухар, найман и т.д) - все ждут инфляцию активов.
investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе? Вас тут не поймешь, кто осенью в 21 году только видит дно, кто рокету.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 16 тра, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе? Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.
Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.
Унуноктий написав:ни на что не наталкивет текст обьявления? "Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне). Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года
Такое бывает, вон на Теремках в метрополисе в 21 сдают, а выплаты можно до 22 года делать
airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?
Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал. Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать. Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.
ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.
Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина. Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.
ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.
Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.
ну как бы логично, финансовым аналистам во время финансового кризиса не очень хорошо. С другой стороны у вас теперь есть квартира мечты. Которая останется в Киеве когда вы поедете работать в Европу или США. Типичный сценарий.
Унуноктий написав:ни на что не наталкивет текст обьявления? "Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне). Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года
Такое бывает, вон на Теремках в метрополисе в 21 сдают, а выплаты можно до 22 года делать
не бывает, если выплаты до 22 года то и сдадут в 22
investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе? Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.
Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.