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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3885388638873888>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:36

  Hotab написав:
  Долярчик написав:Hotab
Просто я колись не міг подумати, що маючи СВІЙ бізнес(а точніше самозайнятість) і НЕ працюючи "на дядю" - не можна заробити 1 тис. дол! :(

Вас не понял. Сейчас возникла ситуация,что нет этой 1000 для самозанятого? Что произошло?

Не варто звертати увагу на цього пана, який з голим задом бігає по всім гілкам, плачеться на життя і шукає, щоби такого зробити, щоб нічого не робити.

Долярчику, кажуть, що в Києві парковщики, електрики і трактористи легко заробляють 1000-1500 Дол/міс.

Може, кидай байдикування - і мерщій до праці, реальної праці???
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:42

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?


Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.
Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.


ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.
Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.

ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.

Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

Настроение - это следствие гиподинамии.

Вы же сами видите, Макс, люди не повымирали. Тут говорят что за 30 лет совковое сознание не выветрилось из граждан, а вы что, думаете что за 2 месяца карантина выветрится вильнолюдское сознание, да еще и у 7 млрд человек??

Если не будет 2й волны, то осенью увидим ажиотаж на рынке аренды, который предрекает Влад442.
Если будет вторая волна, то хуже конечно, тогда восстановление будет в 2021 года, приправленное триллионами свеженапечатанных долларов и евро.

Смотрел несколько лекций (кухар, найман и т.д) - все ждут инфляцию активов.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?
Вас тут не поймешь, кто осенью в 21 году только видит дно, кто рокету.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 16 тра, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:58

  Proofy написав:
  investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?
Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.


Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:ни на что не наталкивет текст обьявления?
"Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне).
Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года
Такое бывает, вон на Теремках в метрополисе в 21 сдают, а выплаты можно до 22 года делать
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:01

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.

в годы активных военных действий ехали... или в их странах опасность подхватить корону ниже?

тем временем в Одессе цены активно вниз
Зображення

https://www.olx.ua/obyavlenie/2-h-kom-n ... HNtdk.html

на поскоте за эти деньги можно обжитую трешку купить от 50м2
одесский бетон перестал быть ценностью.

Есть что-либо ликвидное, в Аркадии например?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:04

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?


Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.
Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.


ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.
Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.

ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.

Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

ну как бы логично, финансовым аналистам во время финансового кризиса не очень хорошо. С другой стороны у вас теперь есть квартира мечты. Которая останется в Киеве когда вы поедете работать в Европу или США. Типичный сценарий.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:07

  Унуноктий написав:С другой стороны у вас теперь есть квартира мечты. Которая останется в Киеве когда вы поедете работать в Европу или США. Типичный сценарий.


И тут-то Макса порадуют его любимые сквоттеры и КГК (комитет гражданской конфискации). И кладовочка пригодится, и электрифицированные паркоместа.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:08

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:ни на что не наталкивет текст обьявления?
"Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне).
Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года
Такое бывает, вон на Теремках в метрополисе в 21 сдают, а выплаты можно до 22 года делать

не бывает, если выплаты до 22 года то и сдадут в 22
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:19

  investorkiev написав:
  Proofy написав:
  investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?
Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.


Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.

Пусть лучше бетховены майнят.
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