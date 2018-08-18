investorkiev написав:

airmax78 написав: Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***? Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?

Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.