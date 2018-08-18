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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3885388638873888>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:01

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:Они же не бюджетники, кто же от денег откажется? Примут без конкурса в сентябре любое количество желающих


Да, только может так случиться, что никто не приедет.

в годы активных военных действий ехали... или в их странах опасность подхватить корону ниже?

тем временем в Одессе цены активно вниз
Зображення

https://www.olx.ua/obyavlenie/2-h-kom-n ... HNtdk.html

на поскоте за эти деньги можно обжитую трешку купить от 50м2
одесский бетон перестал быть ценностью.

Есть что-либо ликвидное, в Аркадии например?
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Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:04

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Уну, скажи, все будет хорошо, или нам ж***?


Пока был в бане (по непонятным причинам), пообщался с бывш.одноклассником - он сейчас работает в стартапе: квантовые вычисления, бигдата и т.д, я особо в это не вникал.
Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
Так что теперь Ракета подтверждена ИИ и квантовыми вычислениями.


ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Вобщем, народ уже абстрагировался от карантина.
Даю гарантию: через год мы будем вспоминать о Ковиде не чаще, чем о обычной сезонной эпидемии гриппа.

ЗЫЫ: карантин карантином, а рынок живой, проскакивают и купли-продажи, аренда вообще работает на высоких оборотах, даже активнее чем обычные майские, правда по цене -25% от февральской цены.

Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

ну как бы логично, финансовым аналистам во время финансового кризиса не очень хорошо. С другой стороны у вас теперь есть квартира мечты. Которая останется в Киеве когда вы поедете работать в Европу или США. Типичный сценарий.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:08

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:ни на что не наталкивет текст обьявления?
"Продам 2-х комнатную квартиру в новострое ( ключи в июне).
Возможна рассрочка на год от 30% первый взнос." это значит что июнь следующего года
Такое бывает, вон на Теремках в метрополисе в 21 сдают, а выплаты можно до 22 года делать

не бывает, если выплаты до 22 года то и сдадут в 22
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:19

  investorkiev написав:
  Proofy написав:
  investorkiev написав:Сейчас обьем заказов упал, мощности освободились. Говорю ему: а проанализируй будущее КРЖН на своем квантовом компьютере. Светлая голова- за два дня собрал массив, запустил анализ. Вывод: в 2021-22 годах будет серьезный рост цен, ракета так сказать.
А что, уже квантовые компьютеры в свободном доступе?
Вас тут не поймешь, кто рсенью в 21 году только видит, кто рокету.


Каком свободном доступе? Я ж говорю: он работает в стартапе, который специализируется на таких вычислениях. На платной основе их услугами пользуются крупнейшие банки, ЦЕРН и т.д. Сейчас мощности простаивают, вот и есть возможность у сотрудников поэксперементировать.

Пусть лучше бетховены майнят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Пока был в бане (по непонятным причинам),

С возвращением.
  investorkiev написав:ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.
Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

Значит все будет хорошо. Вы же знаете свою особенность поддаваться общему настроению и пропускать разворот тренда.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Если не будет 2й волны, то осенью увидим ажиотаж на рынке аренды, который предрекает Влад442.

Вполне возможно, что это будет значительно раньше. Если все восстановится и откроется, то большая часть тех, кто бросал квартиры на время карантина, вернется. Где им жить? Их квартиры уже пересданы по какой-то цене и заняты.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:57

airmax78 а Вы что думаете?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:59

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Если не будет 2й волны, то осенью увидим ажиотаж на рынке аренды, который предрекает Влад442.

Вполне возможно, что это будет значительно раньше. Если все восстановится и откроется, то большая часть тех, кто бросал квартиры на время карантина, вернется. Где им жить? Их квартиры уже пересданы по какой-то цене и заняты.

раньше точно не будет, не знаю как в Харькове, но в Киеве большая сезонность. Июль-август мертвый сезон в том числе из за студентов.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:03

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Пока был в бане (по непонятным причинам),

С возвращением.
  investorkiev написав:ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.
Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба.


Абсолютно согласен. Уже очевидно что катастрофы не случилось.

Да, будет новая балансировка рынка, ктото попадет в струю, ктото потеряет. Но не критичная.

Аренда удержалась, это факт. Сейчас рынок - это -25% от аренды февраля. Сбылись оптимистичные ожидания, никакой аренды за комуналь и заколоченных окон. Если аренда выдержала такой лок-даун, то ей ничего уже не грозит, воистину вечный бизнес. А в Чабанах вон вообще без дисконта карантин пролетел как фанера над парижем.

Очень интересно как будут восстанавливаться цены в аренде ком.недвиги, если кто знает из первых рук- отзовитесь, можно в личку.

Что касается продажных цен: рынок серьезно сбавил обороты, но альтернативные сдели присутствуют. Но наверное сейчас проходит 30% от обычного числа сделок. Цены просели от февральских на -5% -20% в зависимости от обьектов, при этом сегмент Патриотики/Эврики как раз просел максимально. Видимо скоректировалось на проседание аренды, наверное многие берут тут под аренду.

Ждем плавного восстановления цен.
Тем более что далеко не все застройщики смогут выйти из этого ступора. Ввод в эксплуатацию жилья в Киеве будет минимальный лет за 20. Дефицит однако.
А тут - сюрприз - в 21 году откроется рынок земли.
И - сюрприз - долары и евро печатаются как ненормальные.
А активы есть активы, особенно которые генерят реальный ежемесячный кешфло.
investorkiev
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