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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:07
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Пока был в бане (по непонятным причинам),
С возвращением.
investorkiev написав:
ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.
Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.
Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба.
Абсолютно согласен. Уже очевидно что катастрофы не случилось.
Да, будет новая балансировка рынка, ктото попадет в струю, ктото потеряет. Но не критичная.
Аренда удержалась, это факт. Сейчас рынок - это -25% от аренды февраля. Сбылись оптимистичные ожидания, никакой аренды за комуналь и заколоченных окон. Если аренда выдержала такой лок-даун, то ей ничего уже не грозит, воистину вечный бизнес.
Очень интересно как будут восстанавливаться цены в аренде ком.недвиги, если кто знает из первых рук- отзовитесь, можно в личку.
Что касается продажных цен: рынок серьезно сбавил обороты, но альтернативные сдели присутствуют. Но наверное сейчас проходит 30% от обычного числа сделок. Цены просели от февральских на -5% -20% в зависимости от обьектов, при этом сегмент Патриотики/Эврики как раз просел максимально. Видимо скоректировалось на проседание аренды, наверное многие берут тут под аренду.
Ждем плавного восстановления цен.
Тем более что далеко не все застройщики смогут выйти из этого ступора. Ввод в эксплуатацию жилья в Киеве будет минимальный лет за 20. Дефицит однако.
А тут - сюрприз - в 21 году откроется рынок земли.
И - сюрприз - долары и евро печатаются как ненормальные.
А активы есть активы, особенно которые генерят реальный ежемесячный кешфло.
Мазепа говорит, что коммерческая недвига - всьо. Собирается брать комиссию за свои услуги гостиницами и этажами в готовых бизнес-центрах.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:18
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Пока был в бане (по непонятным причинам),
С возвращением.
investorkiev написав:
ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.
Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.
Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба.
Абсолютно согласен. Уже очевидно что катастрофы не случилось.
Да, будет новая балансировка рынка, ктото попадет в струю, ктото потеряет. Но не критичная.
Аренда удержалась, это факт. Сейчас рынок - это -25% от аренды февраля. Сбылись оптимистичные ожидания, никакой аренды за комуналь и заколоченных окон. Если аренда выдержала такой лок-даун, то ей ничего уже не грозит, воистину вечный бизнес. А в Чабанах вон вообще без дисконта карантин пролетел как фанера над парижем.
Очень интересно как будут восстанавливаться цены в аренде ком.недвиги, если кто знает из первых рук- отзовитесь, можно в личку.
Что касается продажных цен: рынок серьезно сбавил обороты, но альтернативные сдели присутствуют. Но наверное сейчас проходит 30% от обычного числа сделок. Цены просели от февральских на -5% -20% в зависимости от обьектов, при этом сегмент Патриотики/Эврики как раз просел максимально. Видимо скоректировалось на проседание аренды, наверное многие берут тут под аренду.
Ждем плавного восстановления цен.
Тем более что далеко не все застройщики смогут выйти из этого ступора. Ввод в эксплуатацию жилья в Киеве будет минимальный лет за 20. Дефицит однако.
А тут - сюрприз - в 21 году откроется рынок земли.
И - сюрприз - долары и евро печатаются как ненормальные.
А активы есть активы, особенно которые генерят реальный ежемесячный кешфло.
по коммерческой до сентября ж***. Да и потом не лучше будет. Кофейни возле метро пооткрывались, а народа нет, потому что метро не работает.
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Унуноктий
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:26
Ну, если Мазепа прав, то я бы прикупил какой-нибудь отель типа Лыбидь, по цене 2-3 круш.
Уну, а ты ж говорил с твоей коммерцией в Одессе все гуд, и даже скидок не просили?
Меня больше всего интересует стрит-ритейл, если честно, кровно так сказать интересует.
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investorkiev
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:27
investorkiev написав:
Ну, если Мазепа прав, то я бы прикупил какой-нибудь отель типа Лыбидь, по цене 2-3 круш.
Уну, а ты ж говорил с твоей коммерцией в Одессе все гуд, и даже скидок не просили?
Меня больше всего интересует стрит-ритейл, если честно, кровно так сказать интересует.
мне повезло, магазин склад стройматериалов... работают)
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Унуноктий
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:31
Унуноктий написав:airmax78
а Вы что думаете?
Не знаю. Я пессимист. Но в то же время делаю ремонт - т.е. типа верю в будущее. Либо совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Х.з.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:37
Унуноктий написав: investorkiev написав:
Ну, если Мазепа прав, то я бы прикупил какой-нибудь отель типа Лыбидь, по цене 2-3 круш.
Уну, а ты ж говорил с твоей коммерцией в Одессе все гуд, и даже скидок не просили?
Меня больше всего интересует стрит-ритейл, если честно, кровно так сказать интересует.
мне повезло, магазин склад стройматериалов... работают)
Вот видишь, не такой уж пипец, как ты говоришь. Это как Хомякоид - рассказывает про доски на окнах, а сам даже скидку на Чабаны не дал.
Я думаю что коммерция будет восстанавливаться дольше - к весне 21 года наверное, все таки инерция там больше. Но хз как оно будет.
Хочу квартиры поменять на коммерцию, чтобы мороки меньше было, может как раз мне повезет и хаты восстановятся, а коммерция подешевеет?
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investorkiev
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:37
airmax78 написав: Унуноктий написав:airmax78
а Вы что думаете?
Не знаю. Я пессимист. Но в то же время делаю ремонт - т.е. типа верю в будущее. Либо совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Х.з.
Самоя большая ошибка уже совершена - покупка кладовочки
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investorkiev
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:43
investorkiev написав:
Пока был в бане (по непонятным причинам),
По понятным причинам. Вы Бандеру не любите.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:44
Унуноктий написав:
не бывает, если выплаты до 22 года то и сдадут в 22
Бывает. И уже давно. На своем опыте говорю. Я по договору должна была выплачивать рассрочку по первой квартире еще год или даже чуть больше после введения в эксплуатацию и оформления права собственности. Все ввели вовремя, оформили тоже, просто доки хранились в ОП (тогда еще не было электронного реестра).
И сейчас подобное вполне успешно практикуется, просто в связи с введением электронного реестра формат немного другой.
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Natt
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