investorkiev написав:

Vlad442 написав: investorkiev написав: Пока был в бане (по непонятным причинам), Пока был в бане (по непонятным причинам),

С возвращением.

investorkiev написав: ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны. ЗЫ: по поводу того что «жизнь теперь никогда не будет прежней». Заезжал сегодня в Житомир. Все ТРЦ работают, все магазины работают, масса машин, гуляющих, покупателей, уже 80% ходят без масок, нищие лазят по парковке ТРЦ Глобал. Единственное что не работает - кинотеатр и детские игровые зоны.

Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.

Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба. С возвращением.Стоянки возле ТРЦ забиты, дети гуляют толпами на детских площадках, на улице редко кого встретишь в маске.Когда продавят открытие метро, жизнь на 99% вернется в привычное русло. Если не будет второй вспышки, или вспышка будет протекать с незначительной летальностью среди людей трудоспособного возраста, новости о эпидемии уйдут в прошлое. Они и так уже всем надоели. Пенсионерам нужно беречься, но если они без маски в час пик будут кататься с тяпками на свои участки, это будет их выбор и их судьба.

Абсолютно согласен. Уже очевидно что катастрофы не случилось.Да, будет новая балансировка рынка, ктото попадет в струю, ктото потеряет. Но не критичная.Аренда удержалась, это факт. Сейчас рынок - это -25% от аренды февраля. Сбылись оптимистичные ожидания, никакой аренды за комуналь и заколоченных окон. Если аренда выдержала такой лок-даун, то ей ничего уже не грозит, воистину вечный бизнес. А в Чабанах вон вообще без дисконта карантин пролетел как фанера над парижем.Очень интересно как будут восстанавливаться цены в аренде ком.недвиги, если кто знает из первых рук- отзовитесь, можно в личку.Что касается продажных цен: рынок серьезно сбавил обороты, но альтернативные сдели присутствуют. Но наверное сейчас проходит 30% от обычного числа сделок. Цены просели от февральских на -5% -20% в зависимости от обьектов, при этом сегмент Патриотики/Эврики как раз просел максимально. Видимо скоректировалось на проседание аренды, наверное многие берут тут под аренду.Ждем плавного восстановления цен.Тем более что далеко не все застройщики смогут выйти из этого ступора. Ввод в эксплуатацию жилья в Киеве будет минимальный лет за 20. Дефицит однако.А тут - сюрприз - в 21 году откроется рынок земли.И - сюрприз - долары и евро печатаются как ненормальные.А активы есть активы, особенно которые генерят реальный ежемесячный кешфло.