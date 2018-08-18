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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 07:37
Хомякоид написав:
Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали.
Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка.
На август нужно доновор перезаключать на год.
Даже не знаю что выставлять.
А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 17 тра, 2020 07:43
Первый написав: Хомякоид написав:
Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали.
Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка.
На август нужно доновор перезаключать на год.
Даже не знаю что выставлять.
А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.
Плюсую. Тролінг подобається.
З вересня відкривається школа в дворі будинку.
Мабуть буду піднімати аренду.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 тра, 2020 07:51
Vlad442 написав:
Вполне возможно, что это будет значительно раньше. Если все восстановится и откроется, то большая часть тех, кто бросал квартиры на время карантина, вернется. Где им жить? Их квартиры уже пересданы по какой-то цене и заняты.
всему открыться мало, спрос должен быть.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 07:59
Proofy написав:
Есть что-либо ликвидное, в Аркадии например?
Аркадия это надутый бренд с завышенным ценником. Гагаринское плато очень плотно застроено высотками. Идут споры сколько лет оно сможет выстоять, учитывая что его основа песок а до обрыва 50 метров.
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vitaliian
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