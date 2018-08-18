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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3887388838893890>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:37

  Хомякоид написав:
Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали.
Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка.
На август нужно доновор перезаключать на год.
Даже не знаю что выставлять.

А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:43

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали.
Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка.
На август нужно доновор перезаключать на год.
Даже не знаю что выставлять.

А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.


Плюсую. Тролінг подобається.
З вересня відкривається школа в дворі будинку.
Мабуть буду піднімати аренду.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вполне возможно, что это будет значительно раньше. Если все восстановится и откроется, то большая часть тех, кто бросал квартиры на время карантина, вернется. Где им жить? Их квартиры уже пересданы по какой-то цене и заняты.
всему открыться мало, спрос должен быть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Proofy написав:Есть что-либо ликвидное, в Аркадии например?
Аркадия это надутый бренд с завышенным ценником. Гагаринское плато очень плотно застроено высотками. Идут споры сколько лет оно сможет выстоять, учитывая что его основа песок а до обрыва 50 метров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:35

ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:49

  vitaliian написав:
  Proofy написав:Есть что-либо ликвидное, в Аркадии например?
Аркадия это надутый бренд с завышенным ценником. Гагаринское плато очень плотно застроено высотками. Идут споры сколько лет оно сможет выстоять, учитывая что его основа песок а до обрыва 50 метров.

Гагаринское плато - это бетонный некролог Одессе. http://culturemeter.od.ua/gagarinskoe-p ... vyt-26005/
Очерк написан 4 года назад, когда там застройка, можно сказать, была очень расслабленной. А так оно будет выглядеть уже совсем скоро:

Зображення
Киевские застройщики смотрят с завистью и злобой "а что, так можно было?"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:01

  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?

открытие рынка земли еще забыли с 21 года.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:04

  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:10

  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

Во м ля! А пАчЁм доллар будет, шо не спросили? :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:10

  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.

А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.

Дружно скажем НЕТ дешевею.
investorkiev
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