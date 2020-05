Додано: Нед 17 тра, 2020 09:35

ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени



зы я ничего из важных факторов не пропустил?

ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

