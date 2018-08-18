Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали. Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка. На август нужно доновор перезаключать на год. Даже не знаю что выставлять.
А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.
Хомякоид написав: Че мне скидку давать если в моем доме цены не упали. Да и до карантина я здавал где-то на 5-10 % дешевле рынка. На август нужно доновор перезаключать на год. Даже не знаю что выставлять.
А шо тут думать? Направляючі під дошки виставляй. Серпень прийде, а ти підготовлений - раз і накинув дошки на вікна.
Плюсую. Тролінг подобається. З вересня відкривається школа в дворі будинку. Мабуть буду піднімати аренду.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:Вполне возможно, что это будет значительно раньше. Если все восстановится и откроется, то большая часть тех, кто бросал квартиры на время карантина, вернется. Где им жить? Их квартиры уже пересданы по какой-то цене и заняты.
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил? ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил? ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил? ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил? ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.
А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.