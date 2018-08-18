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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11
Vadim V написав: hume написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер
понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
Во м ля! А пАчЁм доллар будет, шо не спросили?
долар в рамках 28-29.5
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14
hume написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:24
Конговец, приветствую!!
Как сейчас ситуация с ком.недвигой? Цена, спрос, перспективы?
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