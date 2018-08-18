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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3887388838893890

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11

  Vadim V написав:
  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

Во м ля! А пАчЁм доллар будет, шо не спросили? :shock:

долар в рамках 28-29.5
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????) :mrgreen:
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:24

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Конговец, приветствую!!

Как сейчас ситуация с ком.недвигой? Цена, спрос, перспективы?
investorkiev
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  #<1 ... 3887388838893890
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