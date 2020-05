Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

investorkiev написав: Дружно скажем НЕТ дешевею. Дружно скажем НЕТ дешевею.



https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU





Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.