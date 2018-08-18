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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11
Vadim V написав: hume написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер
понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
Во м ля! А пАчЁм доллар будет, шо не спросили?
долар в рамках 28-29.5
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investorkiev
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14
hume написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов.
Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)
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Унуноктий
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:24
Конговец, приветствую!!
Как сейчас ситуация с ком.недвигой? Цена, спрос, перспективы?
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investorkiev
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:53
С возвращением. Рад видеть
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:18
investorkiev написав:
ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.
А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.
Дружно скажем НЕТ дешевею.
Трайбека так и не может подняться хоть на ступеньку со своего провинциально - донецкого уровня.
Помню в самом начале 2014 года Трайбека спрашивала ( в т.ч. меня) - снимать ли ей деньги с депозита?
Люди на этом форуме аргументировано разложили ей ситуацию, пояснили риски.
Через неделю Трайбека отписывается - "Будьте прокляты паникеры, сняла с депо 170 000 у.е."
Вместо земного поклона проклятия? Это как?
Сейчас, вместо благодарностей за аргументированную критику её несуразного ракетного проекта - пишет про простаивающий квантовый компьютер.
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UA
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:23
UA
это кстати характерно как для этого форума, так и для всех украинских форумов вообще - начинаешь делиться опытом и советами, в результате оказываешься втянутым в абсолютно дурацкий спор с диванными экспертами и тебя все кому не лень забрасывают говном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:35
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:46
Унуноктий написав:
Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)
Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил".
Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку".
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Vlad442
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:48
adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Все зависит от курса. В 14-ом чтобы цены сделали -30% потребовалась трехкратная девальвация. Будет курс к осени 2021 больше 70, тогда кристалл работает.
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Vlad442
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