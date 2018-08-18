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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3888388938903891>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11

  Vadim V написав:
  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

Во м ля! А пАчЁм доллар будет, шо не спросили? :shock:

долар в рамках 28-29.5
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

  hume написав:
  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Ха ха, всё верно. Особенно про квантовый компьютер понравилось, на котором балуются работники в отсутствие реальных заказов. :mrgreen:

Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????) :mrgreen:
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:24

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Конговец, приветствую!!

Как сейчас ситуация с ком.недвигой? Цена, спрос, перспективы?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:53

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

С возвращением. Рад видеть
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:18

  investorkiev написав:ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.

А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.

Дружно скажем НЕТ дешевею.

Трайбека так и не может подняться хоть на ступеньку со своего провинциально - донецкого уровня.
Помню в самом начале 2014 года Трайбека спрашивала ( в т.ч. меня) - снимать ли ей деньги с депозита?
Люди на этом форуме аргументировано разложили ей ситуацию, пояснили риски.
Через неделю Трайбека отписывается - "Будьте прокляты паникеры, сняла с депо 170 000 у.е."
Вместо земного поклона проклятия? Это как?
Сейчас, вместо благодарностей за аргументированную критику её несуразного ракетного проекта - пишет про простаивающий квантовый компьютер.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:23

UA

это кстати характерно как для этого форума, так и для всех украинских форумов вообще - начинаешь делиться опытом и советами, в результате оказываешься втянутым в абсолютно дурацкий спор с диванными экспертами и тебя все кому не лень забрасывают говном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:35

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Дружно скажем НЕТ дешевею.


https://www.youtube.com/watch?v=QZpB8uWXWjU

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

це Протон 2013 року
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)

Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил".
Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?

PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:48

  adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени

зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?

Все зависит от курса. В 14-ом чтобы цены сделали -30% потребовалась трехкратная девальвация. Будет курс к осени 2021 больше 70, тогда кристалл работает.
Vlad442
 
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