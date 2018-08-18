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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:49
kingkongovets написав:UA
это кстати характерно как для этого форума, так и для всех украинских форумов вообще - начинаешь делиться опытом и советами, в результате оказываешься втянутым в абсолютно дурацкий спор с диванными экспертами и тебя все кому не лень забрасывают говном
Согласен. Конговец, как по вашему, когда восстановится аренда комнедвиги? Осенью? Через год? Никогда?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:51
Vlad442 написав:
Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 тра, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:54
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)
Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил".
Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку".
Кому-то это кому? Рептилоидам нах? Или илюминатам?
Если 10 000 чистой миграционной убыли, значит 10 000 вакантных койкомест.
"Кому-то" так не бывает. Может быть что одну комнату снимало 2 девочки, одна уехала. Но она может вернуться на своё койкоместо. Может кто то снимал комнату за 4000, а тут ему предложили пустую крушу за 6000. Но он освободил комнату, и когда все вернутся в Киев и круша будет стоить 10 000 или он или тот кто приехал может заехать в ту комнату которую он снимал ранее.
Нет ничего логичнее чем бред сумасшедшего. Мне кажется у мерзкого старикашки "крыша поехала" на фоне потери денег в Эврике.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:55
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?
Но ведь это же яснее ясного. Или рептилоиды или илюминаты!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:58
Vlad442 написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
ззы а кристалл болл все равно показывает -30% к осени 2021, мне что же его, выбросить?
Все зависит от курса. В 14-ом чтобы цены сделали -30% потребовалась трехкратная девальвация. Будет курс к осени 2021 больше 70, тогда кристалл работает.
А у нас значит было всего то минус 30%? А мужики то и не знали... Пойду мужикак скажу что недвига после 14 года всего то 30% потеряла....
p/s/ кто то знает как в харьковскую психушку позвонить? Человеку реально плохо.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:59
investorkiev написав:
Согласен. Конговец, как по вашему, когда восстановится аренда комнедвиги? Осенью? Через год? Никогда?
за прогнозы у нас ответственный уня, видения его посещают обычно в районе полуночи - дождись и спроси, ну или налей ему раньше, если ждать не хочешь
аренда и не останавливалась, кстати, по крайней мере у тех, кто адекватно реагирует на ситуацию и не душит своими руками несущих золотые яйца курей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:00
investorkiev написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
открытие рынка земли еще забыли с 21 года.
Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.
Спрос на кржн вниз.
А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.
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