Додано: Нед 17 тра, 2020 11:54

Vlad442 написав: Унуноктий написав: Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????) Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)

Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил".

Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?



PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку". Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил".Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку".

Кому-то это кому? Рептилоидам нах? Или илюминатам?Если 10 000 чистой миграционной убыли, значит 10 000 вакантных койкомест."Кому-то" так не бывает. Может быть что одну комнату снимало 2 девочки, одна уехала. Но она может вернуться на своё койкоместо. Может кто то снимал комнату за 4000, а тут ему предложили пустую крушу за 6000. Но он освободил комнату, и когда все вернутся в Киев и круша будет стоить 10 000 или он или тот кто приехал может заехать в ту комнату которую он снимал ранее.Нет ничего логичнее чем бред сумасшедшего. Мне кажется у мерзкого старикашки "крыша поехала" на фоне потери денег в Эврике.