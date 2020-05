Додано: Нед 17 тра, 2020 11:59

investorkiev написав: Согласен. Конговец, как по вашему, когда восстановится аренда комнедвиги? Осенью? Через год? Никогда?





за прогнозы у нас ответственный уня, видения его посещают обычно в районе полуночи - дождись и спроси, ну или налей ему раньше, если ждать не хочешь

аренда и не останавливалась, кстати, по крайней мере у тех, кто адекватно реагирует на ситуацию и не душит своими руками несущих золотые яйца курей за прогнозы у нас ответственный уня, видения его посещают обычно в районе полуночи - дождись и спроси, ну или налей ему раньше, если ждать не хочешьаренда и не останавливалась, кстати, по крайней мере у тех, кто адекватно реагирует на ситуацию и не душит своими руками несущих золотые яйца курей

