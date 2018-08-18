Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Мне больше понравился мерзкий старикашка из Харькова: "заробитчане вернутся в Киев, а их квартиры уже заняты, жить негде". с***, он же чистый дыбил. А кто постит обьявления о том что сдам в аренду на долгосрок со скидкой если всё занято????)
Вряд ли у кого есть сомнения кто тут "дыбил". Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
PS Что-то не вижу массы объявлений на долгосрок со скидкой. Почти каждое объявление с дешевой ценой заканчивается словами "после карантина цена такая-то". Или "фиксируем цену на 3 месяца, потом по рынку".
Кому-то это кому? Рептилоидам нах? Или илюминатам? Если 10 000 чистой миграционной убыли, значит 10 000 вакантных койкомест. "Кому-то" так не бывает. Может быть что одну комнату снимало 2 девочки, одна уехала. Но она может вернуться на своё койкоместо. Может кто то снимал комнату за 4000, а тут ему предложили пустую крушу за 6000. Но он освободил комнату, и когда все вернутся в Киев и круша будет стоить 10 000 или он или тот кто приехал может заехать в ту комнату которую он снимал ранее. Нет ничего логичнее чем бред сумасшедшего. Мне кажется у мерзкого старикашки "крыша поехала" на фоне потери денег в Эврике.
Vlad442 написав:Задачка по арифметике. К примеру 10 тыс арендаторов уехало. 7 тыс квартир пересдано кому-то по сниженным ценам, 3 тыс упорствуют не снижают,и квартиры у них стоят вакантные. Карантин закончился, людей повызывали с удаленки или с за свой счет. 6 тыс приехало обратно (минус студенты и баристы) и сняли эти 3 тыс квартир по докарантинным ценам. Где будут жить оставшиеся 3 тыс?
в задачке не хватает аргументов, арендаторы 7 тыс квартир до переселения где жили и кто туда заселился когда они выселились?
Но ведь это же яснее ясного. Или рептилоиды или илюминаты!
investorkiev написав:Согласен. Конговец, как по вашему, когда восстановится аренда комнедвиги? Осенью? Через год? Никогда?
за прогнозы у нас ответственный уня, видения его посещают обычно в районе полуночи - дождись и спроси, ну или налей ему раньше, если ждать не хочешь аренда и не останавливалась, кстати, по крайней мере у тех, кто адекватно реагирует на ситуацию и не душит своими руками несущих золотые яйца курей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
открытие рынка земли еще забыли с 21 года.
Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.
Спрос на кржн вниз.
А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.
Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.
investorkiev написав:Согласен. Конговец, как по вашему, когда восстановится аренда комнедвиги? Осенью? Через год? Никогда?
за прогнозы у нас ответственный уня, видения его посещают обычно в районе полуночи - дождись и спроси, ну или налей ему раньше, если ждать не хочешь аренда и не останавливалась, кстати, по крайней мере у тех, кто адекватно реагирует на ситуацию и не душит своими руками несущих золотые яйца курей
adeges написав:ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
открытие рынка земли еще забыли с 21 года.
Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.
Спрос на кржн вниз.
А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.
Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.
Какая разница сколько там генерирует этот гектар?
У меня арендатор генерирует более 30000 грн в месяц, а аренды платит только 8000 грн.
Землю будут скупать крупные инвесторы, которые к рынку КРЖН никаким боком не относятся.
А вот селяне, разжившись баблишком, ринутся скупать квартиры, тут и к гадалке не ходи.
Неуч, ты историю вообще учил? Про обезземеливание крестьян читал? Про Огораживание слышал вообще? И о его последствиях?? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Огораживания
Это один в один то, что нас ждет, правда чуть в более урезанной версии.
xio13 написав:Клоун донецкий, ты походу с математикой не дружишь..
Гектар будет продаватся по 2000-2500$, а генерирует 7000-1000$ за посевную. 50% в год профита.
Клоун тут ты. Купишь 2 гектара и поедешь обрабатывать?
Или для успешного хозяйства нужно 10000 га (а плюс своя техника, сколько это денег получается?).
Посмотри сколько га у наших агрохолдингов. Укрлендфарминг - 600.000 га, МХП - 300.000 га и т.д. Ты понимаешь что игроки меряют землю не гектарами, а десятками и сотнями тысяч гектар? Какое они отношение имеют к квартирам? Сколько квартир купил МХП? Да нисколько. Поэтому деньги из КРЖН не утекут, а наоборот - прийдут от обезземеленых селян.