приток понаехав в столицу иссяк, в ирпене - лес непроданных новостроев рассчитанных на приезжих. Никто не понимает нафига и кому их столько настроили.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
приток понаехав в столицу иссяк, в ирпене - лес непроданных новостроев рассчитанных на приезжих. Никто не понимает нафига и кому их столько настроили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 тра, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:07
5% а не 50%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
з 17хв про РН та рокету.
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
з.і.
на вихід на докризові рівні, до 5 років,
тобто 2-3 роки падіння та стагнація,
і потім, можливий ріст.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21
Зараз коштує гектар х. Приносить мінімум 20 тис. Не беруть.
Буде коштувати 2х. Приносить буде тіж самі 20 тис грн. Будуть брати.
Вася, Ти бухаєш?
Всім процвітання!
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:26
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