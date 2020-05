Додано: Нед 17 тра, 2020 13:07

xio13 написав: Клоун донецкий, ты походу с математикой не дружишь..



Гектар будет продаватся по 2000-2500$, а генерирует 7000-1000$ за посевную. 50% в год профита.



Физик (чинуш, и тд) может купить 100 га в одни руки. Это основные клиенты элитки кржн Клоун донецкий, ты походу с математикой не дружишь..Гектар будет продаватся по 2000-2500$, а генерирует 7000-1000$ за посевную. 50% в год профита.Физик (чинуш, и тд) может купить 100 га в одни руки. Это основные клиенты элитки кржн

5% а не 50% 5% а не 50%

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/