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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3889389038913892

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Село уже пустое от молодежи, кто хотел давно выехал купив себе жилье в городе. А кто еще нет, тот никогда не выедет, потому шо денег у него никогда не будет.

Если бы была постоянная подпитка, квадратный метр в Киеве стол бы $2000-3000.

приток понаехав в столицу иссяк, в ирпене - лес непроданных новостроев рассчитанных на приезжих. Никто не понимает нафига и кому их столько настроили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 тра, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:07

  xio13 написав:Клоун донецкий, ты походу с математикой не дружишь..

Гектар будет продаватся по 2000-2500$, а генерирует 7000-1000$ за посевную. 50% в год профита.

Физик (чинуш, и тд) может купить 100 га в одни руки. Это основные клиенты элитки кржн

5% а не 50%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

з 17хв про РН та рокету.


Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.




з.і.
на вихід на докризові рівні, до 5 років,
тобто 2-3 роки падіння та стагнація,
і потім, можливий ріст.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21

  xio13 написав:Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.

Спрос на кржн вниз.

А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.

Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.


Зараз коштує гектар х. Приносить мінімум 20 тис. Не беруть.
Буде коштувати 2х. Приносить буде тіж самі 20 тис грн. Будуть брати.

Вася, Ти бухаєш?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:26

  xio13 написав:Открытие рынка земли

Не смешите мои тапочки :D Какое открытие? 100 Га на рыло. Без иностранцев. Там уже давно почти все поделено и продано, но другими инструментами.
Да, и спросите у одесских фермеров, сколько в этом году они сгенерировали прибыли.
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