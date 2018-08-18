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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:06
Zebra написав:
Село уже пустое от молодежи, кто хотел давно выехал купив себе жилье в городе. А кто еще нет, тот никогда не выедет, потому шо денег у него никогда не будет.
Если бы была постоянная подпитка, квадратный метр в Киеве стол бы $2000-3000.
приток понаехав в столицу иссяк, в ирпене - лес непроданных новостроев рассчитанных на приезжих. Никто не понимает нафига и кому их столько настроили.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 тра, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:07
xio13 написав:
Клоун донецкий, ты походу с математикой не дружишь..
Гектар будет продаватся по 2000-2500$, а генерирует 7000-1000$ за посевную. 50% в год профита.
Физик (чинуш, и тд) может купить 100 га в одни руки. Это основные клиенты элитки кржн
5% а не 50%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:18
з 17хв про РН та рокету.
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
з.і.
на вихід на докризові рівні, до 5 років,
тобто 2-3 роки падіння та стагнація,
і потім, можливий ріст.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21
xio13 написав:
Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.
Спрос на кржн вниз.
А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.
Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.
Зараз коштує гектар х. Приносить мінімум 20 тис. Не беруть.
Буде коштувати 2х. Приносить буде тіж самі 20 тис грн. Будуть брати.
Вася, Ти бухаєш?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:26
xio13 написав:
Открытие рынка земли
Не смешите мои тапочки
Какое открытие? 100 Га на рыло. Без иностранцев. Там уже давно почти все поделено и продано, но другими инструментами.
Да, и спросите у одесских фермеров, сколько в этом году они сгенерировали прибыли.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:38
flyman написав:
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, много банков обожглось, врядли ипотека станет массовой, 90% недвижимости при нулевом спросе это неликвидный залог.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 тра, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:42
reus написав: xio13 написав:
Открытие рынка земли
Не смешите мои тапочки
Какое открытие? 100 Га на рыло. Без иностранцев. Там уже давно почти все поделено и продано, но другими инструментами.
Да, и спросите у одесских фермеров, сколько в этом году они сгенерировали прибыли.
300 баксов/1га - в хороший год.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:42
vitaliian написав: flyman написав:
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, рынок их проглотит как голодная собака а то что возращать нечем выяснится но попизже.
Ніт, одна з причин тупа банківська політика.
Мені не дають, тому що "підозрілий", зате дадуть куму Васі за відкат.
А потім будуть скіглити про "низьку платоспроможнист кридетора"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:44
xio13 написав: investorkiev написав: adeges написав:
ну раз все как раньше, и ТРЦ и кафе работают, и люди кладут на вирус, и скоро о нем забудем как о плохом сне, плюс квантовый компьютер однозначно подтверждает, плюс банкротство застройщиков и падение предложения, плюс баристы в киев возвращаются, а тут уже все снято заробитчанами - все однозначно указывает на уход цен в космос не позже осени
зы я ничего из важных факторов не пропустил?
открытие рынка земли еще забыли с 21 года.
Открытие рынка земли означает что взяточники и другая корупционная шваль будет вместо беспонтового бетона покупать гектары земли.
Спрос на кржн вниз.
А продавци земли, у которых паи по 2-3 Га, не игроки на рынке кржн. Так что не надейтесь.
Каждый Гектар земли генерирует минимум 20000 грн чистой прибыли за посевную (зерно в $ лучше писать 700-1000$). Круша даже не всплывает.
А если ещё пай бабушкин и родителей. Как правило семья в селе владеет примерно пятью паями.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:46
Унуноктий написав:
А если ещё пай бабушкин и родителей. Как правило семья в селе владеет примерно пятью паями.
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Уну не тільки лутшия прогнозізд форума, а і статизд.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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