Додано: Нед 17 тра, 2020 13:59

reus написав: vitaliian написав: flyman написав: Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета. Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета. кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой. кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой.

Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты. Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты.

тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде. тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

