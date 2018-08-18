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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3891389238933894>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой.

Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:50

  airmax78 написав:Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

Через це?
- Инвестбанкам тоже приходится сокращать расходы на персонал?
- Мы в ConcordeCapital не сокращали сотрудников, но немного снизили зарплаты – как мы считаем, до рыночного уровня.
Это где-то 60-70% от того, что мы платили до кризиса.
Хотя я знаю, что некоторые мои коллеги считают в данной ситуации "рыночным уровнем" 25-30% от прежних цифр.

Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:52

  change_pm написав:Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..

Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:52

  UA написав:
  investorkiev написав:ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.

А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.

Дружно скажем НЕТ дешевею.

Трайбека так и не может подняться хоть на ступеньку со своего провинциально - донецкого уровня.
Помню в самом начале 2014 года Трайбека спрашивала ( в т.ч. меня) - снимать ли ей деньги с депозита?
Люди на этом форуме аргументировано разложили ей ситуацию, пояснили риски.
Через неделю Трайбека отписывается - "Будьте прокляты паникеры, сняла с депо 170 000 у.е."
Вместо земного поклона проклятия? Это как?
Сейчас, вместо благодарностей за аргументированную критику её несуразного ракетного проекта - пишет про простаивающий квантовый компьютер.

МБА, йопта, Макеєвська бурса... 8)

А, і ще, Донбас же вас годує, то ви дякуйте :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:59

  reus написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой.

Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты.

тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:00

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.

Через це?
- Инвестбанкам тоже приходится сокращать расходы на персонал?
- Мы в ConcordeCapital не сокращали сотрудников, но немного снизили зарплаты – как мы считаем, до рыночного уровня.
Это где-то 60-70% от того, что мы платили до кризиса.
Хотя я знаю, что некоторые мои коллеги считают в данной ситуации "рыночным уровнем" 25-30% от прежних цифр.

Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались...

И это в том числе. Не могу смотреть как людям урезают зарплаты без их вины.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:05

  Унуноктий написав:Что радует, что реально больше будет работы на аутсорсе. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.
Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал, моя отрасль телеком и медиа, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.
Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.

По першому:
Коли прийде розуміння, що можна найняти віддалено якусь Маню з села, то в якогось Пєті в Києві впаде з.п., т.к. йому доведеться з Манєю конкурувати ціною послуг.
По другому:
Так буде не завжди. Телеком, поки що не відчув кризу сповна, але вона попереду.
Другий квартал і далі покаже падіння:
- виручки від роумінгу,
- продаж гаджетів,
- виручки від пакетів послуг від "фізиків".
І також ріст на капекс, бо треба покращувати якість мережи для роботи з дома, а також розгодтати далі 4Джи чи 5Джи.

Що призведе до падіння маржинальності і можливого падіння доходу, хоча 99% що падіння меншого, ніж в інших отраслях.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07

  flyman написав:тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.

На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.
Востаннє редагувалось reus в Нед 17 тра, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07

  reus написав:
  change_pm написав:Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..

Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...

Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))
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