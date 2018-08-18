Унуноктий написав:

Что радует, что. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал,, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.