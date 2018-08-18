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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:47
vitaliian написав: flyman написав:
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой.
Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:50
airmax78 написав:
Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.
Через це?
- Инвестбанкам тоже приходится сокращать расходы на персонал?
- Мы в ConcordeCapital не сокращали сотрудников, но немного снизили зарплаты – как мы считаем, до рыночного уровня.
Это где-то 60-70% от того, что мы платили до кризиса.
Хотя я знаю, что некоторые мои коллеги считают в данной ситуации "рыночным уровнем" 25-30% от прежних цифр.
Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались...
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:52
change_pm написав:
Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..
Да повесить их всех, и расстрелять, как 1917- м, и наступит рай...
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:52
UA написав:
Трайбека так и не может подняться хоть на ступеньку со своего провинциально - донецкого уровня.
investorkiev написав:
ну, какие-то аргументы нужны за дорожай, пусть это будет даже из отдела НФ.
А то среди владельцев квартир (это 90% форумчан) будет царить уныние и пораженческие настроения.
Дружно скажем НЕТ дешевею.
Помню в самом начале 2014 года Трайбека спрашивала ( в т.ч. меня) - снимать ли ей деньги с депозита?
Люди на этом форуме аргументировано разложили ей ситуацию, пояснили риски.
Через неделю Трайбека отписывается - "Будьте прокляты паникеры, сняла с депо 170 000 у.е."
Вместо земного поклона проклятия? Это как?
Сейчас, вместо благодарностей за аргументированную критику её несуразного ракетного проекта - пишет про простаивающий квантовый компьютер.
МБА, йопта, Макеєвська бурса...
А, і ще, Донбас же вас годує, то ви дякуйте
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:59
reus написав: vitaliian написав: flyman написав:
Як тільки почнеться іпотека, то взлетить рокета.
кредитовать некого, сначала стабилизация экономики, рост доходов а только потом кредитование. Никакими кредитами не решить нищету и низкую платежеспособность, это самообман. рынок проглотит кредиты как голодная собака и скажет дай ещё, а то что возращать нечем выяснится папизже. Уже проходили, врядли ипотека станет массовой.
Пока кредитор не сможет без проблем забрать залог у заемщика, как в США например, говорить серьезно об ипотеке бессмысленно. Банкам проще вкладываться в другие инструменты.
тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:00
change_pm написав: airmax78 написав:
Не знаю. У меня какое-то не очень радужное настроение.
Через це?
- Инвестбанкам тоже приходится сокращать расходы на персонал?
- Мы в ConcordeCapital не сокращали сотрудников, но немного снизили зарплаты – как мы считаем, до рыночного уровня.
Это где-то 60-70% от того, что мы платили до кризиса.
Хотя я знаю, что некоторые мои коллеги считают в данной ситуации "рыночным уровнем" 25-30% от прежних цифр.
Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались...
И это в том числе. Не могу смотреть как людям урезают зарплаты без их вины.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:05
Кто знает сколько селянам платят аренды за пай? Хотя бы приблизительно
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:05
По першому:
Унуноктий написав:
Что радует, что реально больше будет работы на аутсорсе
. Значит Киев перестанут штурмовать сельские дизайнеры и маркетологи.
Я (плюю через левое плечо) вообще не пострадал, моя отрасль телеком и медиа
, ещё и заработала на сидящих дома людях. А два месяца карантина в загородном доме, когда тебя никто не вытягивает на бессмысленные встречи, это лучшее что со мной было с 2005 года примерно.
Теперь по делу: квартирам падать ещё до осени так точно. Если курс превысит 29 сразу иду инвестировать новострой. Сейчас сижу в долларе на 95%.
Коли прийде розуміння, що можна найняти віддалено якусь Маню з села, то в якогось Пєті в Києві впаде з.п., т.к. йому доведеться з Манєю конкурувати ціною послуг.По другому:
Так буде не завжди. Телеком, поки що не відчув кризу сповна, але вона попереду.
Другий квартал і далі покаже падіння:
- виручки від роумінгу,
- продаж гаджетів,
- виручки від пакетів послуг від "фізиків".
І також ріст на капекс, бо треба покращувати якість мережи для роботи з дома, а також розгодтати далі 4Джи чи 5Джи.
Що призведе до падіння маржинальності і можливого падіння доходу, хоча 99% що падіння меншого, ніж в інших отраслях.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07
flyman написав:
тоді нерухомість буде залишатися недооціненою, але і рокети не буде.
На мой взгляд, на сегодня, человеку немножко с мозгами и нерукожопым в Украине проще заработать на квартиру, чем на цивилизованном Западе с учетом одинаковых стартовых условий. Пока, у нас недвига относительно дешевая.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 17 тра, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07
reus написав: change_pm написав:
Не знаю, що там у людей за з.п., але капіталюги зажрались..
Да повесить их всех, и расстрелять
, как 1917- м, и наступит рай...
Не зовсім так, але шанси, що буде так, вище ніж, що всі будуть багаті)))
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